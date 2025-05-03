السبت 03 مايو 2025
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استبدال وصيانة 5640 عداد مياه ضمن خطة ترشيد الاستهلاك بالفيوم

عداد مياه، فيتو
عداد مياه، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الإدارة العامة لتركيب وصيانة العدادات التابعة لقطاع الدعم الفني بالشركة، تمكنت من استبدال وصيانة 5640 عداد مياه خلال الربع الأول من عام 2025، ضمن  إصلاح العدادات المعطلة واستبدال التالفة بجميع مراكز المحافظة.

 

أهداف الشركة من استبدال العدادات

 وتهدف شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، من استبدال وصيانة العدادات التالفة تقليل فاقد مياه الشرب والمساهمة في ترشيد الاستهلاك، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها للمواطنين، كما تعمل الشركة على تيسير المعاملات على المواطنين خلال عمليات الإصلاح أو تركيب العدادات الجديدة.

 

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وأوضحت المهندسة أماني شكري، مدير عام الإدارة العامة لصيانة وتركيب العدادات، أن الإدارة تنفذ خطتها بالتنسيق مع القطاع التجاري والإدارة العامة للفاقد والمياه غير المحاسب عليها، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) لاستكمال توقيع إحداثيات جميع العملاء ممن لديهم عدادات مسبقة الدفع، في إطار التحول الرقمي وحوكمة البيانات

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