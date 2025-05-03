أمين الفتوى: يجوز للمرأة وضع الكحل الأزرق والأخضر خارج البيت بشروط

فتاوى المرأة، أكد الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة أن تضع الكحل الأزرق أو الأخضر خارج المنزل، بشرط أن يكون ذلك في إطار الزينة الخفيفة وغير الملفتة للنظر، مؤكدًا أن "الزينة الجائزة هي ما تكون على سبيل التجمل البسيط أو تحسين الهيئة دون لفت انتباه الآخرين".

حكم وضع المراة الكحل الأزرق أو الأخضر خارج المنزل

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت: "وضع هذه الأمور للمرأة، إذا كانت خفيفة وغير ملفتة، فهو جائز"، مستشهدًا بقوله تعالى: {أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}.

حكم الشرع في الميك آب الخفيف للمرأة

وأضاف: "الميك اب الخفيف، أو أي وسيلة تُستخدم لتحسين المنظر أو الخِلقة بطريقة بسيطة وغير لافتة، لا مانع منه شرعًا"، مشيرًا إلى أن "الزينة البسيطة التي تهدف إلى مدارة بعض العيوب في البشرة، أو التجمّل المعتدل، تدخل في إطار المباح".

وأوضح أن "الزينة التي تكون زائدة عن الحد، أو التي تُلفت النظر بحيث تجعل الناس يلتفتون ويقولون: ما هذا؟ فهذه لا تجوز"، مؤكدًا أن "المعيار في ذلك هو درجة لفت الانتباه".

وأكد أن "الكحل الأسود يختلف عن الكحل الأزرق أو الأخضر، لأن الأخيرين أكثر لفتًا للأنظار، وبالتالي يجب مراعاة ذلك عند استعمالهما"، مبينًا أن "الأمر كله يدور حول قاعدة: الزينة الجائزة هي التي لا تُلفت ولا تُثير".

وتابع: "إن وضعت المرأة الكحل الأزرق أو الأخضر بطريقة بسيطة وغير ملفتة، كجزء من زينتها الخفيفة، أو لتغطية عيب في الوجه، فذلك جائز، أما إذا تجاوز الأمر الحد وأصبح لافتًا للنظر بشكل واضح، فهو مما لا يجوز شرعًا".

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