السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمم إفريقيا للشباب، سيراليون تتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

أمم إفريقيا للشباب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب تنزانيا للشباب أمام نظيره سيراليون بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في مصر، وتختتم منافساتها يوم 18 مايو الجاري 

أحرز هدف سيراليون اللاعب صامويل غاندي في الدقيقة 37 من عمر اللقاء

 

تشكيل تنزانيا أمام سيراليون

أعلن حميد سليمان "موروكو" المدير الفني لمنتخب تنزانيا تحت 20 عامًا التشكيل الأساسي الذي يخوض به لقاء منتخب سيراليون وضم كل من:

التشكيل يتكون من: 18) إسماعيل مبانك بومبونا ’ (2) أشرف كيبيكو (5) لاميك لاوي ’ (4) فيدا ستوس ماسيندي ’ (8) أحمد بيبينو ’ (17) جيمي جيمي ’ (15) عبد الكريم كسوانيا’(14) سعيد سعيد ’ (20) سيبريان كاتشويلي ’ (11) باكاري مسيمو ’ (21) إسماعيل علي.

تشكيل سيراليون أمام تنزانيا

أما محمد الأمين كامارا المدير الفني لمنتخب سيراليون فأعلن تشكيل فريقه لمواجهة تنزانيا 

يضم تشكيل سيراليون كل من: (23) مامادو جالو – (13) أمارا كيتا – (3) ساديو بانجورا– (4) ألفا توريه – (18) ناثانيال جالو – ( (5) ألفا كابيا – (8) ساليوه باه - (7) محمد فوفانا – (14) محمد كامارا - (10) موموه كامارا - (21) صامويل جاندي.

ترتيب مجموعة مصر 

الأول: سيراليون - 4 نقاط

الثاني: مصر - 3 نقاط

الثالث: جنوب إفريقيا - 3 نقاط

الرابع: زامبيا - نقطة واحدة

الخامس: تنزانيا - بدون نقاط 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم أفريقيا للشباب منتخب تنزانيا سيراليون حميد سليمان بطولة امم افريقيا للشباب تحت 20 سنة استاد هيئة قناة السويس

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا في أمم إفريقيا للشباب والقناة الناقلة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زامبيا في أمم إفريقيا للشباب

بعد فضيحة سيراليون، أسامة نبيه يوجه رسالة للجماهير المصرية

منتخب جنوب أفريقيا يفوز على تنزانيا 0/1 بكأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما
ads

الأكثر قراءة

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

تحمل جنسية أجنبية، القصة الكاملة لفيديو فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر (فيديو)

سائق ميكروباص يترنح وبلطجية بـ"السواطير" على الطريق، والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

حالة الطقس اليوم، تكاثر السحب الممطرة على الوجه البحرى وهذا موعدها فى القاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم واقعة سرقة بالإكراه أعلى دائري الجيزة

هل توجد مشكلة في تدبير العملة الصعبة للعملاء؟ البنك الأهلي يرد

فتاة تؤذن داخل مسجد صلاح الدين وتثير الغضب، والنشطاء: هل يجوز أذان المرأة شرعًا (فيديو)

اتحاد الغرف السياحية يكشف مفاجأة صادمة بشأن أسعار تذاكر طيران الحج السريع

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء للميت على القبر في جماعة بصوت مسموع؟ دار الإفتاء تُجيب

موسم الحج 2025، حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة

المجددون، محمد مصطفى المراغي، رفع راية تطوير الأزهر وتحدى الملك والإنجليز

المزيد
الجريدة الرسمية