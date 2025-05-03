المؤبد لـ 3 أشخاص في الاتجار بالمخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لعاملين وفني صيانM مصاعد وتغريم كل منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك بتهمة تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم لـ "الهيروين والحشيش والميثامفيتامين"، وأسلحة نارية وعدد من الذخائر دون ترخيص، وتعديهم علي السلطات أفراد القوة من الشرطة القائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، بدائرة مركز قليوب بمحافظة الـقليوبية.

المؤبد لعاملين وفني صيانة مصاعد وتغريم كل منهما مبلغ 500 ألف جنيه بالقليوبية



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهمين بالقليوبية - "محمد ع ا ع" السن ٢٠ سنة - عامل ومقيم في: طنان دائرة مركز قليوب، و"محمد م س س" ٣٨ سنة - عامل - ومقيم في عزبة أبو خضرة - مركز شبين القناطر، و"محمد خ م ا" ٢٤ سنة - فني صيانة مصاعد - ومقيم في: شارع العبارة القشيش - مركز شبين القناطر، في الجناية رقم ١٦٩٨٤ لسنة ٢٠٠٢٤ مركز قليوب والمقيدة برقم ١٢٠٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/١ بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية الفوا تشكيلا عصابيا داخل البلاد تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهرة مخبرا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهم حازوا واحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( الميثامفيتامين أحد مشتقات فينيثيل امين المخدر) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) سريعة الطلقات حال كونها مما لا يجوز الترخيص من حيازتها وإحرازها.

وذكر أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخيرة آلية حية (٤٧ سبعة واربعون طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر حال كونهم مما لا يجوز الترخيص من حيازتهم واحرازهم.

أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة القليوبية لحيازة مخدرات

وأضاف أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة القليوبية أنهم حازوا واحرزوا بدون ترخيص سلاح ناري غير مششحن ( بندقية خرطوش ).

واستكمل أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بدون ترخيص ذخيرة خرطوش حية ( عدد ٣ ثلاثة طلقات خرطوش)، مما تستعمل علي السلاح الناري سالف الذكر

وأثبت أمر الإحالة أن المتهم الثالث أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( الحشيش) وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واختتم أمر الإحالة أنهم قاموا بالتعدي علي السلطات أفراد القوة من الشرطة القائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات حال تنفيذهم إذن النيابة العامة الصادر لهم بضبطهم وتفتيشهم بأن قاموا بإشهار أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة ( بندقية آلية - بندقية خرطوش ) ضبطت حوزتهم وقاموا بإطلاق أعيرة نارية، وكان ذلك بقصد منعهم من تنفيذ ذلك الأذن حال حملهم الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة والذخيرة سالفة البيان، وقد بلغ المتهمان الأول والثاني مقصدهم وتمكنوا من الهرب، بينما لم يبلغ المتهم الثالث مقصده لضبطه.

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