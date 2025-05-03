السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في رفح

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية، اليوم السبت،  أن جنديين بجيش الاحتلال  قتلا وأصيب 4 آخرين  في انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة.

 

خسائر جيش الاحتلال في غزة 

وفي وقت سابق أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها، أن مقاتليها فجروا جرافة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفا مدفعيا أمس الجمعة، استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة.

مسئول أممي يحذر من فظاعة الوضع في قطاع غزة

وحذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

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جيش الاحتلال غزة قطاع غزة

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