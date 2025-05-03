3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن "فتاة اليوجا" فوق كوبري أكتوبر

أمرت نيابة الأزبكية بإيداع فتاة اليوجا التى ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله باعتلاء سيارة أثناء سيرها على كوبري أكتوبر المستشفى النفسي ،لبيان حالتها النفسية والعقلية وإعداد تقرير مفصل بها.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتحفظ علي تراخيص السيارة.

وبالفحص، تبين أن الفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وأنها ترجلت من سيارة كانت تستقلها، واعتلت سيارة أخرى تصادف مرورها في نفس التوقيت، الأمر الذي دفع قائد السيارة للتوقف فورًا حفاظًا على سلامتها، وتم على الفور تسيير الحركة المرورية.

وتبين من الفحص أن الفتاة تعاني من حالة اضطراب نفسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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