السبت 03 مايو 2025
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مساعد وزير الصحة يتفقد الأعمال الجارية بمستشفى جرجا العام

مساعد وزير الصحة
مساعد وزير الصحة يتفقدان الأعمال بمستشفى جرجا

واصل الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، يرافقه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والمهندس علي عبدالساتر، مدير المشروعات بوزارة الصحة، جولاته التفقدية للمشروعات الصحية الجارية بمحافظة سوهاج..

تم تفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى جرجا العام، بحضور الدكتور عثمان أحمد عثمان، مدير مستشفى جرجا العام، والدكتور جمال عبدالناصر، مدير الإدارة الصحية بجرجا.

وخلال اجتماع مصغر مع الشركة المنفذة، شدد الدكتور أنور إسماعيل على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال الإنشائية، تمهيدًا لتجهيز وتشغيل المستشفى، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مركز جرجا.

 

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن مستشفى جرجا العام تُعد من المستشفيات الكبرى وذات الأهمية البالغة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن الوزارة لديها خطة تشغيلية متكاملة سيتم تطبيقها فور استلام المشروع، ما يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية بسوهاج.

كما أوضح "دويدار" أن المستشفي مقام علي مساحة 4780 متر مربع، وبطاقة 134 سرير داخلي، وتتكون من 4 أدوار، يضم الدور الأول الإستقبال والطوارئ والأشعة والمعامل والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، ويضم الدور الثاني العمليات 4 غرف عمليات والعناية المركزة وغرف الإفاقة وغرف العزل والإدارة، ويضم الدور الثالث عمليات النساء والتوليد، والولادة الطبيعية والحضانات، والدور الرابع يضم قسم العلاج الطبيعي وسكن الأطباء وسكن التمريض إضافة الي البدروم الذي يضم المطبخ والمغسلة والتعقيم المركزي والمشرحة وشبكة الغازات وصيدلية مركزية والنفايات الطبية وغرف تغير ملابس العاملين.

 

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