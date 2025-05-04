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حسم الدوري الألماني يتأجل.. لايبزيج يفرض التعادل على بايرن ميونخ 3-3 ويؤجل تتويجه بـ البوندسليجا.. ونقطة تفصل البافاري عن حصد اللقب

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

أفسد فريق لايبزيج تجهيزات فريق بايرن ميونخ للاحتفال بلقب الدوري الألماني الممتاز للمرة الـ 34 في تاريخه، بعد فرض التعادل على الفريق البافاري.

وتعادل فريق بايرن ميونخ، مع نظيره لايبزيج بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني على ملعب "ريد بول آرينا".

بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني 

وكان فريق بايرن ميونخ يحتاج إلى نقطتين فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم، ولكن الفريق البافاري حصد نقطة وحيدة ليتأجل تتويجه بالدوري الألماني. 

أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج 

انتهى الشوط الأول بتقدم لايبزيج بهدفين نظيفين عن طريق بنيامين سيسكو في الدقيقة 11، وكلوستيرمان في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني رد بايرن بثلاثة أهداف عن طريق إيريك داير، ميكايل أوليسي وليروي ساني في الدقائق 61، 62، 82، فيما جاء هدف تعادل لايبزيج القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع عن طريق يوسف بلسن.

وفقد بايرن ميونخ خدمات النجم هاري كين نتيجة الإيقاف بعدما تحصل على بطاقة صفراء أمام ماينز.

ماذا يفصل بايرن ميونخ عن التتويج بالدوري الألماني؟

ينتهي الموسم الجاري في الدوري الألماني بعد جولتين، وعليه، ويتوج فريق بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني حال وصوله للنقطة (77) حيث أن في جعبته 76 نقطة، لأن أقصى رصيد يمكن أن يصل له فريق باير ليفركوزن هو 76، حيث يمتلك الفريق حاليا 67 نقطة، ويحتل المركز الثاني ويتبقى له 3 مباريات.

ترتيب الدوري الألماني 

1 بايرن ميونخ  76
2 باير ليفركوزن  67
3 آينتراخت فرانكفورت  55
4 فرايبورج  51
5 لايبزيج  50
6 بوروسيا دورتموند  48
7 ماينز 47
8 فيردر بريمن  47
9 بوروسيا مونشنجلادباخ  45
10 شتوتجارت  44
11 أوجسبورج  43
12 فولفسبورج 39
13 يونيون برلين 38
14 سانت باولي 31
15 هوفنهايم  31
16 هايدينهايم 26
17 هولشتاين كيل 22
18 بوخوم 20

سجل الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الألماني

بايرن ميونخ 33 لقبًا
نورنبرج 9 ألقاب
بوروسيا دورتموند 8 ألقاب
شالكة 7 ألقاب
هامبورج 6 ألقاب
شتوتجارت 5 ألقاب
بوروسيا مونشنجلادباخ 5 ألقاب
فيردر بريمن 4 ألقاب
كايزرسلاوترن 4 ألقاب
كولن 3 ألقاب

كم عدد مرات تتويج بايرن ميونخ بالدوري الألماني؟

فاز البايرن بالدوري الالماني 33 مرة مواسم: (1931–32، 1968–69، 1971–72،1972–73، 1973–74، 1979–80، 1980–81، 1984–85، 1985–86، 1986–87، 1988–89، 1989–90، 1993–94، 1996–97، 1998–99، 1999–00، 2000–01، 2002–03، 2004–05، 2005–06، 2007–08، 2009–10، 2012–13، 2013–14، 2014–15، 2015–16، 2016–17، 2017–18، 2018–19، 2019-20، 2010-21، 2022/2021، 2023/2022.

وكان وصيفًا للدوري الألماني 10 مرات مواسم: (1969–70، 1970–71، 1990–91، 1992–93، 1995–96، 1996–97، 1997–98، 2003–04، 2008–09، 2011–12).

تشكيل بايرن ميونخ ضد لايبزيج  

ويمتلك  بايرن ميونخ سجلًا قويًا في ملعب لايبزيج، حيث لم يخسر البايرن سوى مرة واحدة فقط من أصل 10 زيارات، تعود إلى مارس 2018، فيما حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات.

وحافظ بايرن ميونخ على سجله بلا خسارة في آخر 7 مواجهات على ملعب لايبزيج ، محققًا 3 انتصارات و4 تعادلات.

وبعيدًا عن مواجهات بايرن ميونخ مع لايبزيج، يعيش بايرن أفضل فتراته خارج ملعبه هذا الموسم، حيث لم يخسر في آخر 7 مباريات خارج أرضه بالدوري، وحقق خلالها 5 انتصارات وتعادلين، ويعد الأعلى جمعًا للنقاط خارج الأرض بـ 34 نقطة هذا الموسم من الدوري الألماني.

وفاز بايرن ميونخ على لايبزيج في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم بخمسة أهداف لهدف.

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