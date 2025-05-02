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رياضة

سكاي سبورت تكشف وجهة مولر بعد الرحيل عن بايرن ميونخ

توماس مولر،فيتو
توماس مولر،فيتو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، نهاية حقبة أسطورة فريق كرة القدم، توماس مولر، بالاتفاق على رحيله نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وكشفت شبكة سكاي سبورت، أن  نادي لوس أنجلوس الأمريكي، يعمل على التعاقد مع توماس مولر وجعله نجمًا بارزًا في الدوري الأمريكي في الموسم المُقبل.

وأكدت الصحيفة أن النادي الأمريكي يأمل أن يؤثر كل من كأس العالم 2026 ودورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس على قراره خاصة وأن النجم الألماني  يفكر  في الاعتزال بعد رحيله عن بايرن ميونخ.

بيان بايرن ميونخ 

وقال النادي البافاري في بيان عبر موقعه الرسمي: "قرر بايرن ميونخ وتوماس مولر، البالغ من العمر 35 عامًا، معًا وضع حدٍّ لمسيرتهما الفريدة التي امتدت 25 عامًا وشهدت حصد 33 لقبًا ".

أرقام توماس مولر مع بايرن ميونخ 

وبدأ توماس مولر مسيرته الاحترافية مع بايرن ميونخ في 15 أغسطس 2008 بالتعادل 2-2 ضد هامبورج، ومنذ ذلك الحين، فاز بـ 12 لقبًا في الدوري الألماني، وكأس ألمانيا ست مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الألماني ثماني مرات.

وفي سبتمبر الماضي، تجاوز  مولر أسطورة حراسة مرمى بايرن ميونخ سيب ماير ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات مع البافاري، حيث شارك في 743 مباراة رسمية، سجل فيها 247 هدفًا و273 تمريرة حاسمة، وسجل 45 هدفًا في 131 مباراة مع المنتخب الألماني بين عامي 2010 و2024، وتوج بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وفاز مولر بالحذاء الذهبي كأفضل هداف مشترك في أول مشاركة له في كأس العالم عام 2010 وشارك أيضًا في البطولتين في عامي 2018 و2022 بالإضافة إلى بطولة أوروبا في أعوام 2012 و2016 و2021 و2024.

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