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رياضة

الدوري الألماني، لايبزيج يفاجئ بايرن ميونخ بهدفين في الشوط الأول

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

تقدم فريق لايبزيج على نظيره بايرن ميونخ، بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني على ملعب "ريد بول آرينا".

جاءت ثنائية لايبزيج عن طريق بنيامين سيسكو في الدقيقة 11، وكلوستيرمان في الدقيقة 39.

بايرن ميونخ

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الدوري الألماني برصيد 75 نقطة، في حين أن لايبزيج لديه 49 نقطة في المركز الخامس.

ويحتاج بايرن ميونخ إلى نقطتين فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم، وهو ما قد يتحقق اليوم حال فوزه ضد لايبزيج.

ويفتقد بايرن ميونخ خدمات النجم هاري كين نتيجة الإيقاف بعدما تحصل على بطاقة صفراء أمام ماينز.

تشكيل بايرن ميونخ ضد لايبزيج  

ويمتلك  بايرن ميونخ سجلًا قويًا في ملعب لايبزيج، حيث لم يخسر البايرن سوى مرة واحدة فقط من أصل 10 زيارات، تعود إلى مارس 2018، فيما حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات.

وحافظ بايرن ميونخ علي سجله بلا خسارة في آخر 7 مواجهات على ملعب لايبزيج ، محققًا 3 انتصارات و4 تعادلات.

وبعيدًا عن مواجهات بايرن ميونخ مع لايبزيج، يعيش بايرن أفضل فتراته خارج ملعبه هذا الموسم، حيث لم يخسر في آخر 7 مباريات خارج أرضه بالدوري، وحقق خلالها 5 انتصارات وتعادلين، ويعد الأعلى جمعًا للنقاط خارج الأرض بـ 34 نقطة هذا الموسم من الدوري الألماني.

وفاز بايرن ميونخ على لايبزيج في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم بخمسة أهداف لهدف.

 

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