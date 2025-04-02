شتوتجارت يفوز علي لايبزيج 3-1 ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

فاز فريق شتوتجارت علي لايبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "مرسيدس بنز أرينا" ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس ألمانيا للموسم الحالي 2024-25، ليتأهل فريق شتوتجارت إلي نهائي كأس ألمانيا.

شتوتجارت ضد ار بي لايبزيج

أحرز ثلاثية شتوتجارت كل من انجيلو شتلر في الدقيقة 5 ونيك ولتيماد في الدقيقة 57 وجيمي لويلينج في الدقيقة 73.

وأحرز هدف ليبزيج بنجامين سيسكو ي الدقيقة 62

يذكر أن لايبزيج توج بلقبيه الوحيدين في المسابقة (2021-2022 و2022-2023) من أصل 4 مباريات نهائية (خسر في عامي 2019 و2021

دخل لايبزيج المباراة تحت قيادة فنية جديدة بعدما دفع روزه ثمن تراجع الفريق في الدوري الألماني واحتلاله للمركز السادس بعد خسارته على أرض بوروسيا مونشنجلادباخ 0-1، وهي السادسة تواليًا له خارج معقله، ليتجمد رصيده عند 42 نقطة وتتعقد حساباته بشأن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك قبل 7 مراحل من نهاية الموسم.

بينما يعاني شتوتجارت أيضا هذا الموسم حيث فشل في تكرار نتائج الموسم الماضي، وبرغم كونه ثالث أسوأ فريق في مرحلة الإياب، عمد إلى تجديد ثقته بمدربه الشاب سيباستيان هونيس (42 عاما) عبر تمديد عقده حتى عام 2028.

ويحتل لايبزيج حاليًا المركز السادس في الدوري الألماني، بفارق ثلاث نقاط عن ماينز صاحب المركز الرابع، مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم.

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