هل توجد مشكلة في تدبير العملة الصعبة للعملاء؟ البنك الأهلي يرد

أكد يحيى أبو الفتوج نائب الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي، أن صعوبة تدبير العملة الصعبة للعملاء سواء من المستثمرين أو المصنعين أصبحت جزءًا من الماضي.

السيولة النقدية بالبنوك

وأضاف: أن البنك الأهلي حريص على توفير الدولار أو العملة الأجنبية اللازمة لعملائه من المستثمرين والمصنعين لتوفير المواد الخام، مشيرًا إلي أن هناك سيولة في النقد الأجنبي متوفرة بالبنوك.

دعم المصنعين والمستثمرين بتوفير الدولار

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد بقناة “المحور”: جاهزون في أي وقت لتوفير أي سيولة نقدية أجنبية لأي عميل يحتاجها من البنوك لتمويل واردات المواد الخام أو المعدات، وأن توفرها هو الأهم من سعرها المتغير صعودًا أو هبوطًا.

وبشأن ملف المصانع المتعثرة، علق:التعثر قد ينجم عن أسباب متعددة غير سعر الفائدة، مثل ضعف الطلب، وتغير احتياجات السوق، السياسات الخارجية، أو كفاءة الإدارة، ونحن نتابع الملف عن كثب لإزالة أي عوائق دعمًا للانتاج والتصنيع.

وأكد: أنه يوجد خبرات واسعة لدى البنوك في التعامل مع العملاء المتعثرين بهدف إعادتهم للنشاط، وعدم اللجوء للإجراءات القانونية إلا في حالة اضطرار العميل البنك لذلك أو عدم وجود جدوى من استمرار الضخ التمويلي بعد دراسة متأنية، مؤكدا أن البنوك الوطنية نجحت في تحويل العديد من العملاء المتعثرين إلى عملاء منتظمين مجددًا.

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