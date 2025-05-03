البنك الأهلي يكشف توقعاته لأسعار الفائدة والدولار خلال الفترة المقبلة

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، عن توقعاته لـ أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي بخفضها بنسبة 2.25%.

تراجع أسعار الفائدة وفقا للتضخم

وأكد خلال حديثه ببرنامج “الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد بقناة “المحور”: أنه من المتوقع تراجع أسعار الفائدة مجددًا في ضوء انخفاض معدلات التضخم.

سعر صرف الدولار الفترة المقبلة

وأضاف: سعر الدولار أصبح مرنًا ومتروك للعرض والطلب، ولا يوجد مستهدف لدى البنك الأهلي في تحديد أو التحكم بسعر العملة الأجنبية.

ولفت إلى أن البنك الأهلي حاليا يحرص على تدبير النقد الأجنبي لأي عميل لأغراض استيراد الخامات اللازمة للتصنيع، مؤكدًا توافر السيولة النقدية الأجنبية للراغبين عبر فروع البنك.

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