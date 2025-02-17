وزير الشئون النيابية يستعرض جهود الحكومة فى ملف الصناعة وحل مشكلة المصانع المتعثرة

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أهمية موضوعات طلبات المناقشة المعروضة للمناقشة بمجلس الشيوخ، نظرا لارتباطها بملف الصناعة والتنمية الصناعية، مشيرا إلى اهتمام الدولة حاليا بذلك الملف، مما دعاها لتعيين نائب لرئيس الوزراء يختص بالتنمية الصناعية، بالإضافة إلى نائب لرئيس الوزراء يختص بالتنمية البشرية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة، منها ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، وملف المجمعات الصناعية المتخصصة وتعميق التصنيع المحلى.

وقال فوزى، إن الحكومة معتمدة على التصنيع فى زيادة الإنتاج فى خطتها وبرنامجها، وهو الأمر الذى يستوجب منا العمل على إنجاح ملف الصناعة لارتباطه بالأمن القومى المصرى.

واضاف وزير الشئون النيابية والقانونية، أن التحديات المتعلقة بالميزان التجارى، تتطلب منا الاعتماد على التصنيع المحلى والتوسع فيه، لتقليل حجم الاستيراد، والحد من الطلب على الدولار، وفى نفس الوقت التوسع فى توفير فرص التشغيل.

وأشار فوزى، إلى عدد من الجهود والخطوات التى تقوم الدولة فى دعم القطاع الصناعى، بداية من إعداد البنية التحتية والتخطيط الصناعى اللازم لتحقيق التنمية الصناعية، موضحا ان ذلك يعرف فى علم الاقتصاد بخلق الوظائف.

حرص الدولة على تشغيل المصانع المتعثرة

وتابع وزير الشئون النيابية، بالنسبة ببمصانع المتعثرة، فالحكومة تسعى بالفعل لإقالتها من عثرتها، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج تدخل أكثر من جهة، مؤكدا حرص الدولة على تشغيل المصانع المتعثرة، نظرا لأن أدواتها وماكيناتها جاهزة للعمل.

وأشار فوزى، إلى عدد من القرارات الهامة التى اتخذتها الحكومة ممثلة فى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لدعم القطاع الصناعى، منها عدم إغلاق أى مصع بقرار فردى من الوزارة، وعدم نزول لجنة من موظف من جهة واحدة، للتفتيش على المصانع، بل لجان من عدد من الجهات المختصة.

اعتذار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء

وفى ختام كلمته، ثمن فوزى، حرص مجلس الشيوخ على فتح ذلك الملف، وترحيب الحكومة للمشاركة فى مناقشته، معلنا، إعتذار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن حضور الجلسة اليوم.

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