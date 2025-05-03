الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأسبوع الجاري، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وجنوب البلاد، معتدل فى أول الليل ومائل للبرودة فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الأسبوع الجارى، انخفاضا بدرجات الحرارة فى النصف الأول وتبدأ فى الارتفاع التدريجى حتى تتجاوز الثلاثينيات فى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد نهاية الأسبوع الجارى وتقترب من الأربعينيات بجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16:19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22: 29

درجة الحرارة الصغرى: 13: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27: 35

درجة الحرارة الصغرى: 14: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31:37

درجة الحرارة الصغرى:18: 17



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة شمال الصعيد حار على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل فى أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية.

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