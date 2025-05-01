لطلاب الثانوية العامة 2025، شروط وقواعد الحصول على منح الجامعات الأهلية

يبحث طلاب الثانوية العامة 2025، عن المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات الأهلية، أملا في الحصول على واحدة منها، عقب الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2025.

وتقدم الجامعات الأهلية مجموعة من المنح الدراسية التي تتزايد أعدادها سنويا مع تزايد التوسع في الجامعات الأهلية، إلا أنها محددة ببعض الشروط التي نرصدها في السطور التالية.

عدد الجامعات الأهلية في مصر

ويبلغ عدد الجامعات الأهلية في مصر الآن، 25 جامعة، منها جامعات أهلية دولية، وجامعات أهلية منبثقة عن جامعات حكومية.

أولا الجامعات الأهلية الدولية:

جامعة الملك سلمان الأهلية

جامعة الجلالة الأهلية

جامعة المنصورة الجديدة الأهلية

جامعة العلمين الدولية

ثانيا الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية:

جامعة حلوان الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية

جامعة بنها الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة الزقازيق الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

جامعة الإسكندرية الأهلية

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة الأقصر الأهلية

جامعة مدينة السادات الأهلية

جامعة الفيوم الأهلية

جامعة دمياط الأهلية

جامعة طنطا الأهلية

بالإضافة إلى جامعات قائمة بالفعل وتم تغيير تبعيتها لمجلس الجامعات الأهلية وهي:

جامعة النيل الأهلية

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

الجامعة الأهلية الفرنسية

جامعة مصر للمعلوماتية

منح الجامعات الأهلية في مصر

تقدم الجامعات الأهلية سنويًّا 5 منح لخمس طلاب في كل كلية من كليات الجامعة، وبالتحديد لمن هم ضمن الـ 300 طالب الأوائل في شعب الثانوية العامة المختلفة.

شروط الحصول على منح الجامعات الأهلية

حددت الجامعات الأهلية مجموعة من الشروط للحصول على المنح السنوية التي تقدمها لطلاب الثانوية العامة وهي كالتالي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية.

أن يكون الطالب من بين الـ 300 طالب الأوائل في الثانوية العامة.

تكون الأولوية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع في الثانوية العامة وفقا للمتقدمين.

في حالة تساوي الدرجات، تكون الأفضلية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والمتفوقين رياضيًّا.

قواعد الحصول على منح الجامعات الأهلية

تطبق منح الجامعات الأهلية، والخصومات على الطلاب المصريين فقط.

تسري المنحة على الرسوم الدراسية فقط ولا تسري على المصروفات الإدارية أو أي مبالغ أخرى يتم تحصيلها من الطالب تحت أي مسمى.

منح التفوق سواء العلمي أو الرياضي تطبق في العام التالي.

لا يجوز الجمع بين أكثر من منحة وفي حالة توافر شروط أكثر من منحة على ذات الطالب يتم الاستفادة بالمنحة الأعلى فقط.

لا يتم تطبيق المنح أو التخفيضات بأثر رجعى بأي حال من الأحوال.

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