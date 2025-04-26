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أخبار مصر

مؤسس أمهات مصر تضع خارطة طريق الـ 50 يوما المتبقية على امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن امتحانات الشهادة الثانوية العامة يبقي عليها 50 يوميا، حيث تبدأ بالمواد خارج المجموع بداية من 15 يونيو المقبل.

مؤسس «أمهات مصر» تضع خارطة طريق الـ50 يوما المتبقية علي امتحانات الثانوية العامة

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، موجهة حديثها لطلاب وأولياء الأمور الثانوية العامة، أنه لابد من وضع خارطة طريق وجدول منظم بكيفية التعامل مع المنهج خلال هذه الفترة التي تسبق انطلاق الامتحانات، حتى يقبل الطالب عليها بكل تركيز وإلمام.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وشددت عبير على أولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ الملائم والمناسب لأبنائهم الطلاب داخل المنزل، من حيث الهدوء وعدم تشتيت الطلاب، وكذلك إعداد الأكل الجيد والمشروبات الصحية المفيدة لهم وتعمل على قوة التركيز، مع تخصيص راحة للنوم في اليوم حتي لا يتعرضوا للإجهاد.

ووجهت عبير حديثها للطلاب، قائلة: "اعملوا اللي عليكم واجتهدوا وراجعوا كويس بكل تركيز، وابعدوا عن الصفحات الوهمية اللي بتدعي قدرتها علي معرفة أسئلة وإجابات الإمتحانات لأنها بتنصب عليكم، والأهم من ذلك إن الغش حرام، اعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي علي ربنا وهيوفقكم".

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إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع التعليم، إليك الرابط

وكان اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة، تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وقد حرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

 

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