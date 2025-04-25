كيف تسبب مضادات الاكتئاب زيادة الوزن؟

تعتبر زيادة الوزن من الآثار الجانبية المحتملة التي قد تصاحب استخدام مضادات الاكتئاب.

وأشارت دراسة حديثة إلى أن الزيادة في الوزن تكون عادةً طفيفة، حيث بلغ المتوسط حوالي 1.36 كيلوجرام خلال عامين من بداية العلاج.

ولكن أكدت الأبحاث أن تأثير تناول مضادات الاكتئاب تختلف من شخص لآخر، فمنهم من يعاني من زيادة مفرطة بالوزن بوقت سريع وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وينصح الأطباء بعدم الانشغال بشكل كبير بالزيادات الطفيفة التي قد تظهر على الميزان، ما لم تكن الزيادة سريعة وملحوظة، مثل زيادة أكثر من 2.5 كيلوجرام في أسبوع واحد.

فمن المهم لـ مرضي الاكتئاب الاهتمام والتركيز على الشعور العام وما إذا كان الدواء يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب أو القلق، فالوزن ليس هو الأمر الوحيد الذي يستحق التركيز عليه بشكل مفرط.

ولكن، في حال كان تغير الوزن يثير قلق المريض، ينصح بالتحدث إلى الطبيب المعالج وعدم التوقف عن تناول الدواء أو إجراء أي تغييرات عليه بشكل ذاتي، مؤكدًا على وجود خيارات أخرى يمكن دراستها.

لماذا يرتبط تناول مضادات الاكتئاب بزيادة الوزن؟

برغم عدم وجود تفسير واحد قاطع لسبب زيادة وزن بعض الأشخاص بعد بدء تناول مضادات الاكتئاب، فالدواء نفسه قد يكون له دور في ذلك، حيث تشير الأبحاث إلى أن بعض أنواع مضادات الاكتئاب ترتبط بزيادة الوزن بشكل أكبر من غيرها. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى يمكن أن تساهم في هذا التغيير.

عوامل أخرى قد تساهم في زيادة الوزن

غالبًا ما تؤثر حالات الصحة النفسية على الشهية، فإذا كان الشخص يعاني من الاكتئاب أو القلق، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير في أنماطه الغذائية، وهو ما قد ينعكس على الوزن سواء بالزيادة أو النقصان، وذلك حسب استجابة المريض.

في حال كان وزن المريض منخفضًا قبل بدء العلاج، فإن اكتساب بعض الوزن المصاحب لتناول مضادات الاكتئاب قد يكون علامة إيجابية تشير إلى تحسن الشهيةن فقد يزداد الوزن بمجرد عودة المريض إلى نمط غذائي أكثر طبيعية مع تحسن المزاج. يمكن اعتبار ذلك، بطريقة ما، مؤشرًا على فعالية العلاج وتحسن الحالة.

من الجدير بالذكر أيضًا أن بعض الزيادة في الوزن تعتبر طبيعية مع التقدم في العمر، وبالتالي فإن أي تغييرات ملحوظة في الوزن قد تكون مجرد نتيجة طبيعية لمرور الوقت.

كيفية الوقاية من زيادة الوزن أثناء تناول مضادات الاكتئاب

تنطبق نفس الإرشادات الخاصة بالتحكم في الوزن على الأشخاص الذين يتناولون مضادات الاكتئاب وغيرهم، من المهم اتباع نظام غذائي صحي، والبدء في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتخاذ خطوات لتقليل التوتر، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

قد يجد المرضى أنه من الأسهل عليهم تبني تغييرات صحية في نمط حياتهم مع تحسن حالتهم النفسية أثناء تناول مضادات الاكتئاب، حيث قد يشعرون بمزيد من النشاط والاستعداد لمواجهة تحديات جديدة.

ومن المهم التواصل مع الطبيب المعالج في حال ملاحظة زيادة سريعة أو كبيرة في الوزن، حيث قد يقوم بتعديل الوصفة الطبية أو اقتراح تجربة دواء مختلف لعلاج الأعراض.

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