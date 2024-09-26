أبرزهم الفشني ورفعت والمنشاوي، خريطة تلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى/ وما تيسر من سورتي قصار السور وفاتحة الكتاب 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتي النور وقصار السور 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة القصص 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ/ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة /التوبة 15 ق

52: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / نصر السعيد محمد وما تيسر من سورة فاطر 15ق

09: 12 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة الرعد 30ق

12:51: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / فرج الله الشاذلى وما تيسر من سورة الأنعام 30ق

14:01 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمود الطوخى وما تيسر من سورة الحج 30ق

41: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد فريد السنديوني وما تيسر من سورة مريم 15ق



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ القصبي زلط 5ق الساعة 16:16

مصحف مجود للشيخ / كامل يوسف البهتيمي من سورة الرعد 29ق

20:08 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة فاطر 30ق

20:34 (بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة مريم 26ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ/محمود خليل الحصرى / وما تيسر من سورة إبراهيم 42ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة البقرة 44ق

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ /فتحى الطحان وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق

02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ /عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة مريم 15ق

03:47 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمي / وما تيسر من سورة الإسراء 40ق