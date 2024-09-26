أبرزهم الفشني ورفعت والمنشاوي، خريطة تلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى/ وما تيسر من سورتي قصار السور وفاتحة الكتاب 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتي النور وقصار السور 30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة القصص 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ/ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة /التوبة 15 ق
52: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / نصر السعيد محمد وما تيسر من سورة فاطر 15ق
09: 12 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة الرعد 30ق
12:51: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / فرج الله الشاذلى وما تيسر من سورة الأنعام 30ق
14:01 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمود الطوخى وما تيسر من سورة الحج 30ق
41: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد فريد السنديوني وما تيسر من سورة مريم 15ق
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ القصبي زلط 5ق الساعة 16:16
مصحف مجود للشيخ / كامل يوسف البهتيمي من سورة الرعد 29ق
20:08 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة فاطر 30ق
20:34 (بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة مريم 26ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ/محمود خليل الحصرى / وما تيسر من سورة إبراهيم 42ق
24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة البقرة 44ق
01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ /فتحى الطحان وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق
02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ /عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة مريم 15ق
03:47 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمي / وما تيسر من سورة الإسراء 40ق
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.