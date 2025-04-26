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ثقافة وفنون

من إبداعات الفشني ورفعت إلى الصوت الباكي، خريطة التلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت 27 شوال الموافق 26 أبريل 2024، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورة النحل 5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة طه 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورة يوسف 30 ق

38: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى  وما تيسر من سورة الحديد  15ق

25: 9 (ص) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة آل عمران  15ق 

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة  الزمر  15 ق

52: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة القصص  30ق

58: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود محمد رمضان  وما تيسر من سورة فاطر  30ق

13: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود على البنا  وما تيسر من سورة الإسراء   27ق

14:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى  وما تيسر من سورة الأنعام    15ق

15:41 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد  وما تيسر من سورة فصلت  30 ق

الختمة المجودة
16:34 تقدمة التلاوة محمد رضا الكفراوى 5 ق


16:39 مصحف مجود الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى النساء / المائدة 29ق

52: 18 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سور القمر/ الرحمن / العلق 45 ق

19:34 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق

20:58 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة مريم    15ق

21:50 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة البقرة   10ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الرعد   45ق

01:36 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد نعينع  وما تيسر من سورة النمل 15ق

02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ على حزين وما تيسر من قصار السور 15ق

03:20 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورة الروم  30ق

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