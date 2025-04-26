من إبداعات الفشني ورفعت إلى الصوت الباكي، خريطة التلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت 27 شوال الموافق 26 أبريل 2024، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة النحل 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة طه 30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة يوسف 30 ق
38: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الحديد 15ق
25: 9 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة آل عمران 15ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة الزمر 15 ق
52: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة القصص 30ق
58: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة فاطر 30ق
13: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الإسراء 27ق
14:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأنعام 15ق
15:41 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة فصلت 30 ق
الختمة المجودة
16:34 تقدمة التلاوة محمد رضا الكفراوى 5 ق
16:39 مصحف مجود الشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى النساء / المائدة 29ق
52: 18 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سور القمر/ الرحمن / العلق 45 ق
19:34 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق
20:58 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة مريم 15ق
21:50 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة البقرة 10ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الرعد 45ق
01:36 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة النمل 15ق
02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ على حزين وما تيسر من قصار السور 15ق
03:20 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورة الروم 30ق
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