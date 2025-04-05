يستهلها الفشني ورفعت والبهتيمي للمصحف المجود، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت 6 شوال، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



41: 6 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة غافر 5ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 3ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى النساء/ المائدة 30ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة الأنعام 15ق



44: 9 (ص) الختمة المجودة تلاوة للشيخ محمد الصيفى وما تيسر من سورتى سبأ/ فاطر 15 ق



17: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة التحريم 10ق



12:05 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الزمر 30ق



13:18 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة التوبة 29ق



13:57 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من قصار السور 15ق



14:47 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى يس/ الصافات 30ق



الختمة المجودة

15:35 تقدمة التلاوة د.إبراهيم سلامة 5ق



15:40 مصحف مجود الشيخ كامل يوسف البهتيمى ماتيسر من سورة آل عمران 30ق.



17:31 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة الأنفال/ النازعات/ العلق 40ق.



18:21 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة مريم 15ق.



19:40 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة ص 15ق.



21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأحزاب 30.



22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الواقعة 30ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء 45ق.

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورتى فصلت/ الرحمن 44ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة العنكبوت.



02:28 (بعد منتصف الليل) للشيخ/ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الشعراء 15ق.



02:46 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورة الأحقاف 30ق.



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