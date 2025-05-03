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المشدد 6 سنوات لعامل وميكانيكي لاتجارهما في المخدرات بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل وميكانيكى معدات ثقيلة وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل. 

وأحالت النيابة العامة المتهمين بالقليوبية "أحمد ع ع إ" ٣٣ سنة - صاحب عمل، و"وليد م ج م" ميكانيكي معدات ثقيلة " - ٣٤ سنة، في الجناية رقم ۳۰۰۲۱ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٠٠٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن المتهمين حازا جواهر مخدرة "أحادي استيل مورفين" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة القليوبية الى  أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة (طلقة خرطوش)، مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني: حاز بواسطة المتهم الأول سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة أنه حاز بواسطة المتهم الأول ذخيرة (طلقة خرطوش)، مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه قانونًا.

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