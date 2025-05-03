توجه اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، إلى مدرسة الشهيد النقيب أحمد رضا حشيش الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، لتفقد القوافل التعليمية والتي بدأت منذ أمس الجمعة يرافقه كل من الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، راغب مختار مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية، نيرة الدسوقي مدير مرحلة بإدارة التعليم الثانوي.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد القوافل التعليمية بإدارة شربين التعليمية

وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكان في استقبال مدير المديرية ومرافقيه، كمال عبد القادر مدير إدارة شربين التعليمية، آمال السيد وكيل الإدارة.

حضور كثيف من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية

وشهدت القافلة حضورا كثيفا من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وتتابعت المحاضرات في مختلف المواد الدراسية للشعبتين.

وفي كلمته قدم الرشيدي الشكر لوزارة التربية والتعليم لحرصها الدائم والمستمر على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب والدعم لهم وأولياء أمورهم، واتصل الشكر للقائمين على تنظيم وإدارة الفعاليات بالإدارة، وكذا الطلاب الحاضرين مثمنًا حرصهم على تحصيل العلم والارتقاء بمستواهم التعليمي والاستفادة من الفرص التي تتيحها لهم الوزارة.

ويأتي تنظيم هذه القافلة التعليمية في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم قبل الجامعي وتعزيز قدرات الطلاب التعليمية وتوفير فرص مراجعة عالية الجودة تواكب معايير التقييم الحديثة بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ العدالة التعليمية لكافة أبناء الوطن وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتوازنة تتيح لأبنائنا الطلاب فرصًا تعليمية عادلة وتساعدهم على الاستعداد الجيد للامتحانات بعيدًا عن أعباء الدروس الخصوصية.

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