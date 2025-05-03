جامعة بنها تشارك فى مهرجان العروض الرياضية للكليات المتخصصة

شاركت كلية علوم الرياضة بـ جامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة فى فعاليات المهرجان الرياضي للعروض الرياضية للكليات المتخصصة للعام 2024/ 2025.



وشارك طلاب الكلية بعرض رياضى بعنوان "مصادر الطاقة ورؤية مصر 2030"، حيث صمم العرض قسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والتعبير الحركى.

تفاصيل مهرجان العروض الرياضية للكليات المتخصصة

يذكر أن فعاليات مهرجان العروض الرياضية للكليات المتخصصة (جمنسترادا)، الذي شاركت فيه جامعة بنها تم تنظيمه بالصالة المغطاة باستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية خلال يومي 29 و30 أبريل 2025، بمشاركة 600 طالب وطالبة من 10 كليات تربية رياضية (علوم الرياضة) من مختلف الجامعات المصرية، وذلك في إطار تعزيز الأنشطة الرياضية في مؤسسات التعليم العالي، ودعم الموهوبين من طلاب كليات علوم الرياضة، وترسيخ قيم الإبداع والتعاون والعمل الجماعي في نفوس الشباب الجامعي.

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