الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

وزير الرياضة يلتقي لاعبي منتخب رفع الأثقال

وزير الرياضة يلتقي
وزير الرياضة يلتقي لاعبي المنتخب المصري لرفع الأثقال

 التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبّد المقصود ولاعبي المنتخب المصري لرفع الأثقال رجال وسيدات والمتواجدين حاليا بمعسكر مغلق داخل مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي.

 

هدفنا في أولمبياد الشباب 2026 تصدر منصات التتويج 

 وركز وزير الرياضة في حديثه مع أوناش وأبطال المنتخب المصري على أن مصر تاريخيًا دولة لها باع كبير وبطولات وميداليات كثيرة علي المستوي القاري والدولي والأولمبي في رياضة رفع الأثقال.

قال الوزير: نقوم بالتعاون وندعم بكل السبل الاتحاد المصري لـ رفع الأثقال على التطوير المستمر في رياضة رفع الأثقال ودعمها بما يتناسب مع وجودها في مكانها الطبيعي علي منصات التتويج في مختلف البطولات التي يشارك بها منتخبنا القومي على كافة المستويات والأعمار.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أننا سنقوم بتذليل كافة الصعوبات وتحقق كل الطلبات للاعبين وابطال مصر، موضحًا: نثق في مجلس إدارة الاتحاد المصري للأثقال، وهدفنا في أولمبياد الشباب 2026 تصدر مصر منصات التتويج على مستوى اللعبة.

وبكلمته للاعبين قال وزير الرياضة: لديكم الكثير لتقدموه لرياضة رفع الأثقال المصرية، ويجب أن يكون لديكم ثقافة البطولة فمصر تستحق منكم بذل الغالي والنفيس من أجلها، وسوف نوفر لكم أفضل الخبراء للعبة لتولي المسؤولية الفنية لتكونوا على أتم الاستعداد في المنافسات المقبلة.

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وزير الرياضة رفع الأثقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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