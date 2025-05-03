منافسة قوية بين مصر وجنوب إفريقيا على صدارة البطولة الإفريقية للسباحة

يواصل المنتخب المصري للسباحة للناشئين سعيه للحفاظ على المركز الأول في البطولة الإفريقية للسباحة للشباب في نسختها السادسة عشرة، والمقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 32 دولة خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 3 مايو الجاري.

وكان المنتخب المصري للشباب قد تصدر منافسات البطولة الأفريقية حتى الآن ليتبقى أمامه اليوم السبت محطة أخيرة للحفاظ على تصدر النتائج حال تخطى نظيره جنوب إفريقيا.

وفي منافسات الناشئات حل منتخب جنوب إفريقيا في المركز الأول، بينما يأتي منتخب الفراعنة في المركز الثاني حتى الآن في ظل منافسة شرسة مع المغرب وزيمبابوي.

ويشارك في البطولة نحو 243 لاعبًا ولاعبة، يمثلون الدول المشاركة وسط استعدادات مكثفة من قبل الاتحاد المصري للسباحة لضمان تنظيم البطولة بأعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.

تضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كلًا من، الجزائر، أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جزر القمر، إريتريا، إسواتيني، الغابون، غانا، غينيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، تنزانيا، تونس، أوغندا، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة.

يشارك المنتخب الوطني المصري بقائمة تضم 38 سباحًا وسباحة، وجاءت قائمة اللاعبات كالتالي، لجين عمر، يسر إيهاب، حلا عمرو، لميس عمرو، أروى فيصل، رودينا سامي، جنات كريم، مريم محمود، لارا أحمد، حلا خالد، دارين عادل، مريم محمد، كرمة أحمد، مايا أحمد، حلا محمد، مريم أحمد عبد الفتاح، دانا رفيق، لمار محمد نبيل، مريم محمد سليمان، وعلياء إيهاب.

أما قائمة اللاعبين، فتضم، محمد أيمن، أحمد محمود، مروان علي، زياد جمال، إياد محسن، إبراهيم شمس، زين هشام، حازم أشرف، عبد الرحمن عمرو، عمر كريم، حاتم أشرف، مهند ياسر، فاروق محمد، ياسين ياسر، محمد أحمد سالم، خالد وائل، عمر محمد يحيى، وآدم حسام الدين.

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