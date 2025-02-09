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119 ميدالية و7 كؤوس و14 رقمًا، أبطال السباحة بنادي المنيا يتألقون ببطولة الصعيد

الجهاز الفني لسباحة
الجهاز الفني لسباحة نادي المنيا

اختتم نادي المنيا الرياضي فعاليات بطولة الصعيد الشتوية للسباحة التي أقيمت في بني سويف على مدار 8 أيام، حيث حقق الرياضيون من أبناء النادي إنجازات متميزة حظيت بإشادة واسعة من منظمي البطولة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

72 سباحًا من نادي المنيا يفوزون بـ119 ميدالية متنوعة

تمكن 72 سباحًا من نادي المنيا من الفوز بـ119 ميدالية متنوعة، منها 34 ذهبية، 38 فضية، و47 برونزية. كما أحرزوا 7 كؤوس، من بينها 3 كؤوس لأفضل سباح، حيث حصل عليها كل من محمد عصام محمد، بيشوي جرجس وليم، وعبد الرحمن وليد علي، بالإضافة إلى 4 كؤوس للمراحل المختلفة.

المنيا الرياضي: 14 رقمًا قياسيًا جديدًا لمنطقة الصعيد 

علاوة على ذلك، سجل السباحون 14 رقمًا قياسيًا جديدًا لمنطقة الصعيد في السباحة، بفضل جهود كل من محمد عصام محمد، عبد الرحمن وليد علي، بيشوي جرجس وليم، بدر محمد بدر، ومني أشرف حنا.

تكريم ممثلي نادي المنيا

كما تم تكريم ممثلي نادي المنيا بأربعة دروع تميز، تم إهداؤها لرئيس الجهاز الفني الدكتور محمد تايسون، والسباحين عبد الرحمن وليد علي، كيفين سامح عدلي، ومحمد عصام محمد.

 الاتحاد المصري للسباحة

وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد تايسون على تألق فريقه في البطولة، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تلقوه من الحضور وأعضاء الاتحاد المصري للسباحة، مشيرًا إلى أن نادي المنيا يضم مجموعة متميزة من السباحين والمدربين الذين ساهموا في رفع اسم النادي عاليًا، محققين المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة.

الجهاز الفني لسباحة نادي المنيا

يُذكر أن الجهاز الفني لسباحة نادي المنيا يتكون من الدكتور محمد تايسون رئيس الجهاز الفني، محمود هاني عبد المنعم مديرًا فنيًا، أيمن فتح الباب "كمونة" مديرًا فنيًا لقطاع الفرق والمدارس، أحمد عبد الغني مدربًا عامًا لقطاع البطولة، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين والإداريين تحت إشراف محمود فتح الله عضو مجلس إدارة النادي.

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