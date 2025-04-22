اتحاد السباحة يوافق على ترشيح فريدة عثمان لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، على طلب السباحة الأولمبية العالمية فريدة عثمان بترشيحها لعضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.

وتمنى المهندس ياسر إدريس، التوفيق للسباحة الأولمبية فريدة عثمان في الانتخابات التي تجرى يوم الخميس المقبل، لما تملكه من سجل رياضي مُشرف على مدار مشاركتها في البطولات العالمية والأولمبية.

وتحمل فريدة عثمان، الملقبة بـ"الفراشة الذهبية"، سجلًا حافلًا بالإنجازات، كان آخرها تتويجها بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال فبراير الماضي، بزمن قدره 25.67 ثانية، لتضيف إنجازًا جديدًا لسجلها وتحقق البرونزية العالمية للمرة الثالثة في مسيرتها، بعد ميداليات 2017 في المجر و2019 في كوريا الجنوبية.

بهذا الإنجاز، تواصل فريدة عثمان ترسيخ اسمها كأيقونة في تاريخ السباحة المصرية والعربية، وتفتح صفحة جديدة من العطاء عبر سعيها لتمثيل الرياضيين داخل اللجنة الأولمبية المصرية.

ومن المقرر أن تقام انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين باللجنة الأولمبية المصرية يوم الخميس المقبل الموافق 24 أبريل الجاري، على أن يكون آخر يوم لتقديم طلبات الترشح هو اليوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر بينما ستكون الانتخابات على مقعدي الرئيس والنائب داخلية بعد انتخاب أعضاء اللجنة.

وحددت اللجنة الأولمبية المصرية عدة شروط للترشح، من أبرزها ألا يقل عمر المرشح عن 18 عامًا، وأن يكون قد شارك في إحدى الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة (ريو دي جانيرو 2016 – طوكيو 2020 – باريس 2024)، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تخص مخالفة لوائح مكافحة المنشطات.

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