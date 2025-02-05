وزير الرياضة يكرم راندا المهدي لإنجازاتها في السباحة بالمياه المفتوحة

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البطلة المصرية راندا المهدي، وذلك تقديرًا لإنجازاتها المتميزة في رياضة السباحة في المياه المفتوحة، ونجاحها في تحقيق أرقام قياسية رفعت اسم مصر عاليًا على الساحة الدولية.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بإصرار راندا على تحقيق أهدافها وتفوقها في بطولة Iron Man العالمية، حيث تمكنت من اجتياز بحيرة آنسي بفرنسا بسباق يمتد لمسافة 14 كيلومترًا وسط ظروف جوية وبحرية صعبة، بالإضافة إلى إنجازها الكبير بعبور المانش، والذي يعكس عزيمتها القوية وإصرارها على تحدي الصعاب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال التكريم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب، خاصة الرياضات الفردية التي تتطلب مهارات استثنائية وتحديات جسدية كبيرة. وأشار إلى أن راندا المهدي تعد نموذجًا مشرفًا للرياضة النسائية المصرية، وتعكس روح الإرادة والتحدي، وهو ما يتماشى مع رؤية الوزارة في دعم أبطال مصر وتحفيز الشباب على تحقيق الإنجازات الرياضية الدولية.

وفي ختام اللقاء، قدم الوزير درع الوزارة تكريمًا للبطلة المصرية راندا المهدي، متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق في مسيرتها الرياضية القادمة.



أشرف صبحي يشيد بالتوسع الدولي لبطولة "مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات"

فيما اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع سامح عبد القوي، مدير بطولة "مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات - REV IT UP"، حيث تم بحث سبل تطوير البطولة وتوسيع نطاقها دوليًا من خلال فعاليات تقام في عدة دول،بالتنسيق والتعاون بين الوزارة ونادي السيارات والدراجات المصري.

وخلال اللقاء، تم استعراض النجاحات التي حققتها البطولة في العام الماضي، إلى جانب مناقشة خطة عام 2025، التي تتضمن تنظيم سباقات دولية خارج مصر في عدد من الدول العربية، وذلك تحت إشراف وتنظيم مصري كامل، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال سباقات السيارات.

أشرف صبحي يشيد بالتوسع الدولي لبطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات

وفي هذا السياق، أبدى وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للبطولة، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل أي عقبات قد تواجهها، لضمان استمرار نجاحها على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار إلى أن التوسع الدولي للبطولة، الذي شمل أربع دول عربية هي الإمارات، السعودية، الكويت، وسلطنة عُمان، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور المصري في السباقات العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير رياضة السيارات في المنطقة.

أشرف صبحي يشيد بالتوسع الدولي لبطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات

وأشار الوزير إلى أن دعم رياضة السيارات يأتي ضمن استراتيجية أوسع لوزارة الشباب والرياضة تهدف إلى تطوير مختلف الألعاب الرياضية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للفعاليات الرياضية الكبرى. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الرياضة والسياحة، من خلال استضافة وتنظيم بطولات دولية تجذب المشاركين والجماهير من مختلف أنحاء العالم، مما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصاد الرياضي.

أشرف صبحي يشيد بالتوسع الدولي لبطولة مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تبني المبادرات والمشروعات الرياضية المبتكرة، التي تساهم في رفع مستوى الرياضة المصرية، وتعزز حضورها القوي على المستويات الإقليمية والدولية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أن بطولة "مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات" ستشهد إعلانًا هامًا قريبًا، يتضمن مفاجآت كبرى لعشاق سباقات السيارات، في إطار التطورات المستمرة والطفرة المنتظرة في هذه الرياضة.

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