تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير مسئول عن مطبعة غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بالقاهرة لطباعة 54750 مطبوعًا تجاريًا بدون تصريح

أكدت المعلومات والتحريات قيام مالك المطبعة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، في مخالفة صريحة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم مداهمة المطبعة حيث جرى ضبط المدير المسئول، مقيم بمحافظة القاهرة، وعُثر بداخلها على 54750 مطبوعًا تجاريًا بدون أي تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة بهدف تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات.

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