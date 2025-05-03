الغربية تطلق حملة موسعة لتحسين المشهد الحضاري (صور)

تواصل محافظة الغربية تنفيذ حملات نظافة وتجميل مكثفة بشكل يومي في كافة المراكز والمدن، تشمل رفع التراكمات والمخلفات، وتجميل الميادين، وزراعة الأشجار، ودهان البلدورات، بما يضمن خلق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي الغربية.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن الحملات تنطلق يوميًا منذ الساعات الأولى من الصباح بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية وفرق النظافة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تهدف لإحداث نقلة نوعية في منظومة النظافة والخدمات البيئية، وتحقيق أعلى مستويات رضا المواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر كثافة وتكدسًا.

وأوضح محافظ الغربية أن خطة العمل لا تقتصر على رفع القمامة فقط، بل تشمل كذلك إزالة الإشغالات العشوائية، تشجير وتنسيق الحدائق، دهان البلدورات، وصيانة أعمدة الإنارة، إلى جانب تجميل مداخل المدن والقرى، بما يسهم في تعزيز الشكل الحضاري وتقديم صورة لائقة عن محافظة الغربية، سواء للمقيمين أو الزائرين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات تتم وفق جدول زمني مرن يراعي احتياجات كل منطقة، ويتم رصد وتحديث أولويات العمل ميدانيًا بشكل يومي، لضمان التعامل السريع مع أي بؤر تجمع للمخلفات أو مظاهر تشوه بصري، مؤكدًا أن فرق العمل تعمل بأقصى طاقتها ولا تدخر جهدًا في تنفيذ التوجيهات وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة تعيق جهود النظافة أو تعرقل أعمال التجميل والتطوير، حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفين، بالتوازي مع رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على ما يتم من جهود.

وختم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن الحفاظ على بيئة نظيفة ومظهر حضاري ليس دور الحكومة فقط، بل مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاون جميع المواطنين، لافتًا إلى أن ما يُنفذ اليوم من حملات موسعة هو جزء من خطة مستمرة تهدف لتغيير شامل وحقيقي في المشهد البيئي والخدمي بالمحافظة.

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