الثلاثاء 29 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الغربية يشارك الفلاحين فرحة حصاد القمح ويتابع منظومة التوريد على الأرض

محافظ الغربية يشارك
محافظ الغربية يشارك الفلاحين فرحة حصاد القمح، فيتو

 شارك اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مزارعي مركز سمنود يوم حصاد القمح من داخل الحقول، حيث وقف وسط الفلاحين يتابع أعمال الحصاد بنفسه، واستمع إليهم، وشاركهم فرحة الموسم الذي يمثل عصب الأمن الغذائي المصري.

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 وأكد محافظ الغربية أن التواجد وسط الفلاحين في يوم الحصاد هو رسالة واضحة بأن الدولة لا تنسى من يزرع ويحصد ويصون الأرض، مشيرًا إلى أن محصول القمح هو “ذهب مصر الأصفر” الذي يجب أن نوليه كل الدعم، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة.

 وأضاف أن موسم توريد القمح بدأ في 15 أبريل الجاري ويستمر حتى 15 أغسطس 2025، موضحًا أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 120,166 فدانًا، وتم تجهيز 25 موقعًا تخزينيًا تستوعب ما يصل إلى 193,040 طن.

 وخلال تفقده مواقع التوريد، أكد محافظ الغربية أنه لا مكان لأي معوقات في هذا الملف، لافتًا إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا لتوريد وتسويق القمح المحلي، بالإضافة إلى اللجان الفرعية وغرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة بديوان عام المحافظة، ولجنة المرور التي تتابع بشكل ميداني سير عمليات التوريد وتذلل أي تحديات على الفور.

 وأوضح المحافظ أنه تم التشديد على كل الجهات المعنية على تقديم كافة التسهيلات للفلاحين والموردين، والتعامل السريع مع أي مشكلة في أي موقع.

 وتابع المحافظ جولته الميدانية بين الحقول والمواقع التخزينية، حيث تحدث مع المزارعين عن احتياجاتهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن “نجاح موسم القمح هو نجاح للجميع، من الأرض حتى الصومعة”، مضيفًا أن الدولة تقف خلف الفلاح وتدعم كل سنبلة قمح تُزرع على أرض الغربية.

 كما تواصل غرفة العمليات متابعة الموقف أولًا بأول، واستقبال أي شكاوى والتعامل معها ميدانيًا، إلى جانب المرور اليومي من اللجان الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان انتظام العمل ورفع كفاءة المنظومة بالكامل.

واختتم المحافظ زيارته مؤكدًا: “أنا موجود بينكم النهاردة عشان أقول لكل فلاح في الغربية: مجهودك مش بس محل تقدير، لكنه أمانة بنبني بيها مستقبل بلدنا”.

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