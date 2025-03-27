الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

«الجبهة الوطنية» يعلن أمناء محافظات جدد، الدالي للجيزة والرتمي للفيوم والشرقاوي للغربية

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو

اعتمد  د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية قرار لجنة اختيار القيادات التي عقدت اليوم اجتماعها التاسع بكامل أعضائها وبحضور رئيسها للنظر في اختيار تشكيل بعض الأمانات المركزية ومساعديها بناء على معايير محددة وواضحة ومنها الاطلاع على خبرات وسابقة تاريخ المرشحين وجهودهم خلال الفترة الماضية.

أمناء الحزب بالمحافظات

 ووافق الجزار على اختيار اللواء كمال الدالي أمينا للحزب في محافظة الجيزة، واللواء عصام عبد الغني الرتمى أمينا للحزب في الفيوم، والنائب أحمد الفرجاني أمينا للتنظيم، وفي الغربية وافق الحزب على اختيار أحمد الشرقاوي أمينا للمحافظة، وصلاح الحصاوي أمينا للتنظيم، وتم الموافقة على اختيار 4 أمناء مساعدين هم عادل عثمان، والنائب عزت المحلاوي، ود.شوقي سعيد وعبد المحسن أبو الخير

قيادات حزب الجبهة 

وتضم اللجنة التي يرأسها الجزار كلا من؛ السيد القصير الأمين العام؛ واللواء محمود شعراوى نائب رئيس الحزب والمستشار علاء فؤاد أمين الأمانة الفنية وأحمد رسلان أمين التنظيم وتم اضافة النائب أحمد فؤاد أباظة والنائب سليمان وهدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختيار القيادات اللواء كمال الدالي حزب الجبهة الوطنية لجنة إختيار القيادات محمود شعراوى محافظة الجيزة

مواد متعلقة

دينا عبد الكريم مكسيموس أمينا لشئون المصريين في الخارج بحزب الجبهة الوطنية

غالي وحازم ومتعب أبرزهم، «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب

«الجبهة الوطنية» يعلن 6 أمناء مساعدين للتنظيم

حزب الجبهة الوطنية يعد مشروع قانون جديدا للإدارة المحلية

الأكثر قراءة

الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود الجديدة بعد عيد الفطر

صاحب مقولة "الجملي هو أملي"، وفاة إبراهيم الطوخي أشهر بائع سمين في المطرية

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد رياض أطفال

هل تسببت في انفصال فنانة شابة عن زوجها؟ رد غريب من مجدي الهواري (فيديو)

الأرصاد تحذر من نشاط مثير للرمال والأتربة غدا الجمعة

وزير الصحة: إصابة 23 ووفاة 6 آخرين في حادث غرق غواصة الرحلات بالغردقة

الضاني تتراجع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا في كأس مصر

منوعات

المزيد

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب (فيديو)

بالشماريخ وإطلاق الحمام، أهالي فيصل ينظمون حفل إفطار جماعي (فيديو وصور)

للعام الرابع، استعدادات أهالي فيصل لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي (فيديو وصور)

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس في الأسواق

الضاني تتراجع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق

مكاسب جديدة للذهب بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. السرّي السقطي، طبيب القلوب

ما عاقبة من يطلب دينًا غير الإسلام؟ محمد سيد طنطاوي يرد

هل البث المباشر للدروس الدينية يغني عن حضورها في المساجد؟ الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية