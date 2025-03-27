«الجبهة الوطنية» يعلن أمناء محافظات جدد، الدالي للجيزة والرتمي للفيوم والشرقاوي للغربية

اعتمد د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية قرار لجنة اختيار القيادات التي عقدت اليوم اجتماعها التاسع بكامل أعضائها وبحضور رئيسها للنظر في اختيار تشكيل بعض الأمانات المركزية ومساعديها بناء على معايير محددة وواضحة ومنها الاطلاع على خبرات وسابقة تاريخ المرشحين وجهودهم خلال الفترة الماضية.

أمناء الحزب بالمحافظات

ووافق الجزار على اختيار اللواء كمال الدالي أمينا للحزب في محافظة الجيزة، واللواء عصام عبد الغني الرتمى أمينا للحزب في الفيوم، والنائب أحمد الفرجاني أمينا للتنظيم، وفي الغربية وافق الحزب على اختيار أحمد الشرقاوي أمينا للمحافظة، وصلاح الحصاوي أمينا للتنظيم، وتم الموافقة على اختيار 4 أمناء مساعدين هم عادل عثمان، والنائب عزت المحلاوي، ود.شوقي سعيد وعبد المحسن أبو الخير

قيادات حزب الجبهة

وتضم اللجنة التي يرأسها الجزار كلا من؛ السيد القصير الأمين العام؛ واللواء محمود شعراوى نائب رئيس الحزب والمستشار علاء فؤاد أمين الأمانة الفنية وأحمد رسلان أمين التنظيم وتم اضافة النائب أحمد فؤاد أباظة والنائب سليمان وهدان.

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