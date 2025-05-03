تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد لايبزيج في الدوري الألماني

يحل بايرن ميونخ اليوم السبت، ضيفًا على نظيره لايبزيج في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني على ملعب "ريد بول آرينا" في مواجهة حاسمة لتتويج العملاق البافاري باللقب رسميًا..

ويفتقد بايرن ميونخ خدمات النجم هاري كين نتيجة الإيقاف بعدما تحصل على بطاقة صفراء أمام ماينز.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد لايبزيج

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: لايمر، داير، جوريتزكا، ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، أوليسي.

خط الهجوم: جنابري، مولر، ساني.

ويحتاج بايرن ميونخ إلى نقطتين فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم، وهو ما قد يتحقق اليوم حال فوزه ضد لايبزيج في مباراتهما المرتقبة.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الدوري الألماني برصيد 75 نقطة، في حين أن لايبزيج لديه 49 نقطة في المركز الخامس.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني



تنطلق مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج اليوم في الدوري الألماني في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ أمام لايبزيج



تذاع مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 5.

وفاز بايرن ميونخ على لايبزيج في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم بخمسة أهداف لهدف.

ونجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الفوز على حساب فريق ماينز في الجولة الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

بينما خسر فريق لايبزيج أمام نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة أربعة أهداف دون رد في الجولة ذاتها.

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