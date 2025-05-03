السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تطلق 5 قوافل مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، تعرف على الموعد والتخصصات

قوافل مجانية
قوافل مجانية

 أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق ٥ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومي ٣ و٤ مايو ٢٠٢٥ للكشف والعلاج مجانًا.

وتتضمن القوافل التخصصات الطبية الآتي "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل".

 كانت  وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن استمرار تنفيذ حملة تنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية تحت شعار "مشوار الألف يوم.... يبدأ بخطوة " بجميع محافظات الجمهورية، والتي انطلقت وتستمر حتى 8 مايو الجاري، في إطار الحرص على توفير خدمات الصحة الإنجابية، والمساهمة في جودة الحياة الأسرية.

 

خدمات الصحة الإنجابية بوزارة الصحة للمواطنين 

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تقدم خدمات (الصحة الإنجابية، المشورة الأسرية،  متابعة الحمل، الفحص بالسونار)، وذلك للمنتفعات بقرى «حياة كريمة » والمناطق المحرومة من تلك الخدمات والإدارات ذات المؤشرات السكانية المنخفضة، وذلك من خلال  الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات المتنقلة.


وأشارت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى أن فريق الخدمة المجتمعية سيقوم بدوره التوعوي في نصح المنتفعات والمنتفعين للتوجه إلى الوحدات الصحية وغرفة المشورة الأسرية والعيادات المتنقلة للاستفادة من خدمات الحملة.

وتابعت، أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة والتي أثبتت فعاليتها ونجاحاتها على مدار الحملات السابقة، ويمثل هذا النشاط جانبًا من مساهمة الوزارة في تحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث يتم تنظيم معارض لمنتجات نوادي المرأة بالحملات والقوافل، وجميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية حيث يتم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك إيمانًا بأهمية تمكين المرأة ودورها الهام في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

فوائد الألياف الغذائية تعزيز الصحة العامة وتقي من الأمراض المزمنة

الصحة العالمية: الوضع في غزة كارثي وسكان غزة جائعون

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، أن الحملة توفر جميع أنواع وسائل الصحة الإنجابية الآمنة والفعالة، لتلبية احتياجات جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض الحاجة غير الملباة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانف والاذن تنظيم الاسرة خدمات تنظيم الاسرة حياة كريمة مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وزارة الصحة

مواد متعلقة

فوائد الألياف الغذائية تعزيز الصحة العامة وتقي من الأمراض المزمنة

«الصحة» تعلن فوز مستشفى صدر دمنهور بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات

قرارات مصيرية خلال زيارة نائب وزير الصحة للوادي الجديد

ads

الأكثر قراءة

موعد إخلاء المكان المؤجر بمشروع قانون الإيجار القديم

الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 3 مايو 2025

تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

من الإسكندرية للصعيد، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

تجديد الخطاب الديني والأمن السيبراني بجدول أعمال الشيوخ غدا

على طريقة فيلم أنا الدكتور، قصة الطبيب المزيف الذي خدع قرية كاملة 10 سنوات بالفيوم (صور)

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جيلي بالسوق المصرية خلال شهر أبريل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضحك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تلبية المرأة في الحج بصوت مسموع

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية