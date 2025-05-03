الصحة تطلق 5 قوافل مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، تعرف على الموعد والتخصصات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق ٥ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومي ٣ و٤ مايو ٢٠٢٥ للكشف والعلاج مجانًا.

وتتضمن القوافل التخصصات الطبية الآتي "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل".

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن استمرار تنفيذ حملة تنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية تحت شعار "مشوار الألف يوم.... يبدأ بخطوة " بجميع محافظات الجمهورية، والتي انطلقت وتستمر حتى 8 مايو الجاري، في إطار الحرص على توفير خدمات الصحة الإنجابية، والمساهمة في جودة الحياة الأسرية.

خدمات الصحة الإنجابية بوزارة الصحة للمواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تقدم خدمات (الصحة الإنجابية، المشورة الأسرية، متابعة الحمل، الفحص بالسونار)، وذلك للمنتفعات بقرى «حياة كريمة » والمناطق المحرومة من تلك الخدمات والإدارات ذات المؤشرات السكانية المنخفضة، وذلك من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات المتنقلة.



وأشارت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى أن فريق الخدمة المجتمعية سيقوم بدوره التوعوي في نصح المنتفعات والمنتفعين للتوجه إلى الوحدات الصحية وغرفة المشورة الأسرية والعيادات المتنقلة للاستفادة من خدمات الحملة.

وتابعت، أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة والتي أثبتت فعاليتها ونجاحاتها على مدار الحملات السابقة، ويمثل هذا النشاط جانبًا من مساهمة الوزارة في تحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث يتم تنظيم معارض لمنتجات نوادي المرأة بالحملات والقوافل، وجميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية حيث يتم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك إيمانًا بأهمية تمكين المرأة ودورها الهام في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، أن الحملة توفر جميع أنواع وسائل الصحة الإنجابية الآمنة والفعالة، لتلبية احتياجات جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض الحاجة غير الملباة.

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