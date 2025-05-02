الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

الصحة العالمية: الوضع في غزة كارثي وسكان غزة جائعون

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن الوضع في غزة كارثي في ظل الحصار المستمر منذ شهرين.
 

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيانها: إن سكان غزة جائعون والأطفال ضعفاء بسبب سوء التغذية الذي سيترك آثارا دائمة على حياتهم.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها: نشعر بالقلق إزاء النزوح المتزايد للفلسطينيين وتدمير المنازل في مخيمات الضفة الغربية.

 نزوح عشرات آلاف الفلسطينيين بالضفة الغربية  تهجير قسري 

وأضافت  المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: نزوح عشرات آلاف الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية يشكل تهجيرا قسريا جماعيا وقلقون من أن يكون هدم منازل الضفة لإجبار السكان على النزوح مما يشكل عقابا جماعيا.

وتابعت: تعزيز إسرائيل وجودها بمخيمات الضفة يتعارض مع التزامها بإنهائه بالأراضي المحتلة.

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إسرائيل غزة الضفة الغربية الصحة العالمية

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