السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد والقناة الناقلة
موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد

 الدوري الإسباني، يحل برشلونة ضيفًا على بلد الوليد، اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد 

تنطلق مباراة برشلونة ضد بلد الوليد  في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD3.

ويتصدر نادي برشلونة الترتيب برصيد 76 نقطة، ويليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

ويتواجد بلد الوليد   في المركز الأخير بترتيب الدوري الإسباني، برصيد 16 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين حسمت بفوز عريض لبرشلونة بنتيجة 7-0 على ملعبه "مونتجويك".

ويأتي برشلونة بعد مباراة مثيرة أمام إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حسمت بالتعادل الإيجابي 3-3.

 

وكشف نادي برشلونة، عن القميص الذي سيرتديه الفريق في مباراة “الكلاسيكو” المرتقبة أمام ريال مدريد، والتي ستقام على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات  الدوري الإسباني.

 

ويلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق ريال مدريد، يوم الأحد 11 مايو الجاري، في اللقاء الذي سيقام ضمن منافسات الليجا في مباراة حاسمة في مشوار البطولة هذا الموسم.

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة وريال مدريد في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


 

قميص برشلونة في الكلاسيكو مستوحى من ترافيس سكوت

القميص الجديد يتميز بتصميم خاص يحمل صورة مغني الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت، في إطار الشراكة المستمرة بين برشلونة ومنصة Spotify، الراعي الرسمي للنادي.

وبهذا يصبح سكوت سادس فنان عالمي يُدرج اسمه أو رمزه على قميص برشلونة في “الكلاسيكو”، بعد كل من دريك، وروزاليا، ورولينغ ستونز، وكارول جي، وكولدبلاي.

ويُعد ترافيس سكوت، البالغ من العمر 33 عامًا، أحد أبرز نجوم موسيقى الراب في العالم، وتُعرف أعماله بتأثيرها الكبير في الثقافة الشبابية، وهو ما يتماشى مع التوجه التسويقي العالمي لبرشلونة في تعزيز الحضور الثقافي للنادي خارج حدود كرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني برشلونة بلد الوليد الليجا برشلونة وبلد الوليد مباراة برشلونة وبلد الوليد برشلونة ضد بلد الوليد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد برشلونة أمام بلد الوليد

مواد متعلقة

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المصري.. الزمالك وسيراميكا.. إياب إنتر ميلان ضد برشلونة (إنفوجراف)

برشلونة يكشف عن قميص الكلاسيكو أمام ريال مدريد

3 أزمات تواجه برشلونة قبل موقعة العودة أمام إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. والتاريخ يصدم البرسا

في بيان رسمي، برشلونة يكشف التشخيص النهائي لإصابة كوندي
ads

الأكثر قراءة

موعد إخلاء المكان المؤجر بمشروع قانون الإيجار القديم

الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 3 مايو 2025

تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

من الإسكندرية للصعيد، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

تجديد الخطاب الديني والأمن السيبراني بجدول أعمال الشيوخ غدا

على طريقة فيلم أنا الدكتور، قصة الطبيب المزيف الذي خدع قرية كاملة 10 سنوات بالفيوم (صور)

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جيلي بالسوق المصرية خلال شهر أبريل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضحك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تلبية المرأة في الحج بصوت مسموع

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية