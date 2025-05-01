الخميس 01 مايو 2025
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رياضة

في بيان رسمي، برشلونة يكشف التشخيص النهائي لإصابة كوندي

كوندي
كوندي

 كشف نادي برشلونة تشخيص إصابة لاعبه جول كوندي مدافع الفريق التي تعرض لها أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل برشلونة على ملعبه أمام إنتر ميلان (3-3)، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

إصابة كوندي لاعب برشلونة 

وقال برشلونة في بيان رسمي: “الفحوصات الطبية تُظهر إصابة جول كوندي في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، وأن مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

وخرج كوندي من الملعب في ظل عدم قدرته على استكمال اللقاء، ليحل إريك جارسيا بدلًا منه.

ومن المحتمل أن يغيب كوندي عن مواجهة بلد الوليد السبت المقبل في الدوري الإسباني، إضافة إلى لقاء الإياب أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال، وكذلك الكلاسيكو المرتقب ضد ريال مدريد يوم الأحد 11 مايو الجاري.

ويعد لقاء الكلاسيكو حاسمًا في مصير لقب الليجا هذا الموسم، في ظل تفوق برشلونة المتصدر على ريال مدريد الوصيف بفارق 4 نقاط.

وتم رصد كوندي يغادر ملعب مونتجويك وهو يعرج، واكتفى بالقول للكاميرات: "سنرى غدًا"، في إشارة إلى انتظار نتائج الفحوصات.

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الدوري الإسباني الكلاسيكو كلاسيكو لدوري الإسباني كوندي نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

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