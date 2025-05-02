برشلونة يكشف عن قميص الكلاسيكو أمام ريال مدريد

كشف نادي برشلونة، صباح اليوم الجمعة، عن القميص الذي سيرتديه الفريق في مباراة “الكلاسيكو” المرتقبة أمام ريال مدريد، والتي ستقام على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق ريال مدريد، يوم الأحد 11 مايو الجاري، في اللقاء الذي سيقام ضمن منافسات الليجا في مباراة حاسمة في مشوار البطولة هذا الموسم.

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة وريال مدريد في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

https://twitter.com/i/status/1918200430569419003

قميص برشلونة في الكلاسيكو مستوحى من ترافيس سكوت



القميص الجديد يتميز بتصميم خاص يحمل صورة مغني الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت، في إطار الشراكة المستمرة بين برشلونة ومنصة Spotify، الراعي الرسمي للنادي.

وبهذا يصبح سكوت سادس فنان عالمي يُدرج اسمه أو رمزه على قميص برشلونة في “الكلاسيكو”، بعد كل من دريك، وروزاليا، ورولينغ ستونز، وكارول جي، وكولدبلاي.

ويُعد ترافيس سكوت، البالغ من العمر 33 عامًا، أحد أبرز نجوم موسيقى الراب في العالم، وتُعرف أعماله بتأثيرها الكبير في الثقافة الشبابية، وهو ما يتماشى مع التوجه التسويقي العالمي لبرشلونة في تعزيز الحضور الثقافي للنادي خارج حدود كرة القدم.

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