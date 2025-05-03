مسيرة حافلة وأرقام قياسية لـ جيسوس بعد إقالته من الهلال السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل فسخ عقد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مع نادي الهلال السعودي.

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًّا إقالة مدربه البرازيلي خورخي جيسوس، وذلك بعد خروج الزعيم من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد الأهلي.

أرقام قياسية لجيسوس

حقق جيسوس مسيرة عظيمة مع الهلال شملت العديدمن الأرقام القياسية في تحقيقه أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم، بوصوله إلى 34 انتصارًا مذهلًا.

على صعيد الأرقام الفردية، يُعد خيسوس أكثر مدرب حقق انتصارات في تاريخ نادي الهلال، حيث قاد الفريق للفوز في 101 مباراة.

كما أنه أكثر مدرب حقق انتصارات عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بـ 62 فوزًا، مؤكدًا بذلك هيمنته على الكرة السعودية.

ويُضاف إلى ذلك كونه أكثر مدرب عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين تحقيقًا للانتصارات في المباراة الافتتاحية مع الهلال لثلاثة مواسم متتالية.

وشهدت فترة قيادة جيسوس تحقيق أكبر نتيجة انتصار عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بالفوز بنتيجة 9-0 في مناسبتين مختلفتين.

كما حقق أطول سلسلة لا هزيمة لمدرب عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بـ 48 مباراة متتالية، وهو دليل على الصلابة الدفاعية والتوازن الذي يميز أداء الفريق تحت قيادته.

ويُعتبر جيسوس أول مدرب يحقق ناديه 24 انتصارًا متتاليًا عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وأول مدرب في تاريخ كرة القدم يحقق 34 انتصارًا متتاليًا.

كما أنه أول مدرب يحقق ناديه 31 فوزًا خلال موسم واحد عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وأول مدرب يسجل ناديه 101 هدف خلال موسم واحد عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وتتوالى الإنجازات بكونه أول مدرب يحقق ناديه 34 مباراة متتالية بلا هزيمة خلال موسم واحد عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وأول مدرب يسجل ناديه 9 أهداف في مباراة واحدة خلال موسمين مختلفين عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

على صعيد البطولات، يُعد جيسوس أكثر مدرب عبر التاريخ حقق كأس السوبر السعودي بثلاثة ألقاب، كما أنه أول مدرب في السعودية يحقق ناديه أربع بطولات خلال عام ميلادي واحد.

في المجمل، قاد جيسوس نادي الهلال لتحقيق خمس بطولات، مسطرًا بذلك مسيرة تدريبية حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية التي ستظل محفورة في ذاكرة جماهير "الزعيم" وعشاق كرة القدم السعودية.

وودع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بالخسارة أمام مواطنه الأهلي بنتيجة 1-3 في نصف النهائي.

ويحاول "الزعيم" الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل وصافة الترتيب بفارق 6 نقاط خلف الاتحاد، قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

تفاصيل فسخ عقد جيسوس مع الهلال

وقالت "الرياضية" في تقرير آخر إن المدرب البرتغالي لن يحصل على أي مكافأة مالية إذا توج الفريق بلقب دوري روشن السعودي.

لكن على جانب آخر، سيحصل جيسوس على 1.832 مليون يورو، مقابل الشهرين المتبقيين من عقده.

ويتقاضى جيسوس راتبًا شهريًا قدره 916.6 ألف يورو، علمًا بأن عقده بدأ الصيف الماضي وينتهي في 30 يونيو المقبل.

العقد المبرم بين الطرفين يمنع صرف أي مكافآت للمدرب البرتغالي عن بطولات لم يكن على رأس عمله عند التتويج بها، إذ بذلك، يسقط حقه في مكافأة الفوز بالدوري المنصوص عليها في عقده، وقيمتها مليون يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن جيسوس فرط في مكافأة قدرها مليوني يورو، بسبب عجزه عن الفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة، وأخرى قيمتها 500 ألف يورو، لخسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي وقت مبكر من الموسم الجاري، منح النادي السعودي مدرّبه مكافأة مالية بقيمة 100 ألف يورو نظير تحقيقه لقب كأس السوبر السعودي.

وعقدت إدارة الهلال اجتماعًا مع جيسوس ووكيل أعماله (الجمعة)، للوصول إلى تسوية بشأن المدة المتبقية من عقده والبالغة شهرين، وذلك بعد اتخاذ قرار عدم استمراره مدربًا للفريق.

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