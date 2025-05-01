أنشيلوتي وإنزاجي وثنائي برتغالي.. 4 مدربين عالميين مرشحين لتدريب الهلال السعودي قبل كأس العالم للأندية

يواصل مسؤولو نادي الهلال السعودي خلال الفترة الحالية، البحث عن مدرب جديد يقود الفريق، خاصة مع اقتراب بطولة كأس العالم للأندية، حيث تؤكد كافة التقارير بأن أيام البرتغالي جورجي جيسوس، أصبحت معدودة على رأس الجهاز الفني.

خروج الهلال من دوري أبطال آسيا يُعجل برحيل جيسوس

وكشفت تقارير، أن إدارة نادي الهلال تتجه لإقالة جيسوس من منصبه، في أعقاب خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الهلال قد ودع البطولة القارية عقب خسارته أمام أهلي جدة بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، وهو ما فجر موجة من الانتقادات تجاه الجهاز الفني.

ويواجه المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 70 عامًا، ضغوطًا كبيرة بعد توديع بطولة كأس الملك من الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى تراجع الفريق للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

ويملك الهلال حاليًا 62 نقطة من 29 مباراة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة، ما يقلل من حظوظه في التتويج باللقب هذا الموسم.

عقد جيسوس مع الهلال ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما تشير مصادر إلى أن الإدارة لا تعتزم التجديد له، وتبحث حاليًا عن بديل.

4 مدربين كبار مرشحين لتدريب الهلال السعودي

ووفقا للتقارير فقد رصدت إدارة الهلال السعودي 4 أسماء كبيرة للدخول في مفاوضات معهم كمرشحين محتملين لاختيار أحدهم لقيادة الفريق قبل مونديال الأندية.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي

يُعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للهلال خلال المرحلة المقبلة.

كانت صحيفة "ريليفو" الإسبانية قد أشارت إلى امتلاك أنشيلوتي عرضا ضخما من الهلال السعودي، بقيمة 50 مليون يورو.

وتسبب عرض الهلال المغري في إيقاف المفاوضات بين أنشيلوتي واتحاد الكرة البرازيلي لقيادة "السامبا" خلال الفترة المقبلة، وهو ما شكل خبرا رائعا لجيسوس، الذي يسعى للحصول على المنصب.

وسيرحل أنشيلوتي عن ريال مدريد كأنجح مدرب في تاريخ النادي بعد تتويجه بـ 15 لقبا.

البرتغالي نونو سانتو

أما ثاني الأسماء المتواجدة بالقائمة، فهو البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني الحالي لفريق نوتنغهام فورست الإنجليزي.

وسبق أن خاض سانتو تجربة من قبل في الدوري السعودي برفقة الاتحاد ونجح خلالها في قيادته للتتويج بلقب دوري روشن، قبل أن يرحل بسبب خلافات مع الفرنسي كريم بنزيما.

كما يقدم المدرب البرتغالي موسما مثاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نوتنجهام، الذي يحتل حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة.

البرتغالي ماركو سيلفا

ومن ضمن الأسماء البارزة المرشحة أيضا لقيادة الهلال السعودي هو ماركو سيلفا، مدرب فولهام، الذي يقدم مع الفريق الإنجليزي أيضا مستويات مميزة هذا الموسم، ويحتل تحت قيادته المركز الثامن برصيد 51 نقطة.

ماركو سيلفا، الذي يخوض موسمه الرابع مع فولهام ويقترب من خوض مباراته رقم 180 مع النادي، يُعد من أبرز الأسماء المتاحة، خاصة أن عقده ينتهي في غضون 12 شهرًا فقط، ولم يبد حتى الآن رغبة واضحة في التجديد، رغم محاولات إدارة فولهام لتمديده.

الإيطالي سيموني إنزاجي

وأخيرا يتواجد اسم الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، على الطاولة، حيث دخل بالفعل الهلال في مفاوضات سابقة معه، بل وسافر فهد بن ناقل، رئيس النادي، إلى إيطاليا مؤخرا للجلوس مع وكلاء المدرب لمعرفة طلباته الشخصية.

ولم ينف إنزاجي وجود هذه المفاوضات في تصريحاته الأخيرة، لكنه أكد على أن تركيزه منصب على البطولات التي ينافس بها حاليا مع إنتر ميلان، وأبرزها الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، كما ذكرت تقارير سابقة أن إدارة النادي الإيطالي تسعى لتجديد التعاقد مع سيموني لقطع الطريق مبكرا أمام أي عروض مغرية يتلقاها.

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