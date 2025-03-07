تعرف على الجهاز المعاون لـ تامر مصطفى في الإسماعيلي

أعلن النادي الاسماعيلي الجهاز المعاون لـ تامر مصطفى في القيادة الفنية للدراويش خلفا للمدرب عماد سليمان.

وأعلن نادي الإسماعيلي، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك تعيين تامر مصطفى مديرا فنيا للفريق خلفا لـ عماد سليمان.

وجاء الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة المدير الفني تامر مصطفى مكون من:

إسلام عادل مدير الكرة

أحمد صديق مدربًا عامًا

أحمد الجمل مدرب مساعد

عبد الله الشحات مدرب مساعد

محمد يونس مدرب حراس المرمى

التونسى أيمن حبيبى معدا بدنيا

تامر مصطفى مدربا للإسماعيلي

ونشرت صفحة الإسماعيلي صورة لمدربها الجديد وعلقت رحلة جديدة نبدأها معًا، تامر مصطفى مديرًا فنيًا للفريق.. لنرحب سويا بالقائد الجديد للدراويش".

ويعد تامر مصطفي ثالث مديرا فنيا يتولى قيادة الدرويش خلال الموسم الحالي بعد حمد إبراهيم وعماد سليمان.

ويتواجد الإسماعيلي في مجموعة الهبوط من الدوري الممتاز والتي تضم 9 أندية آخرين.

وتخوض 9 أندية مباريات مجموعة تجنب الهبوط بنفس نقاطهم بالمرحلة الأولى، وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولي

1 بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 32 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7 فاركو 23 نقطة

8 بتروجيت 22 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة

10 زد اف سي 21 نقطة

11 طلائع الجيش 21 نقطة

12 سموحة 20 نقطة

13 الاتحاد السكندري 18 نقطة

14 الجونة 17 نقطة

15 غزل المحلة 17 نقطة

16 الإسماعيلي 14 نقطة

17 إنبي 12 نقطة

18 مودرن سبورت 9 نقاط

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد المرحلة الأولى



1- إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 8 أهداف

2- ناصر منسي، الزمالك، 8 أهداف

3- صلاح محسن، المصري، 7 أهداف

3- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة، 7 أهداف

4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف

4- عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف

4- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف

4- ياو أنور، البنك الأهلي، 6 أهداف.

4- مصطفى فتحي، بيراميدز، 6 أهداف

5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف

6- مصطفى زيكو، زد، 4 أهداف

6- محمود ممدوح، حرس الحدود، 4 أهداف

6- محمد هلال، مودرن سبورت، 4 أهداف

6- إسلام عيسى، سيراميكا كليوباترا، 4 أهداف

6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 4 أهداف

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط في دوري المحترفين.

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