دانا حمدان ترد على شائعات خلافها مع شقيقتها ميس (فيديو)

ردت الفنانة والإعلامية الأردنية دانا حمدان على الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول خلافها مع شقيقتها ميس.

ونفت دانا جميع الشائعات المنتشرة في فيديو لها مع ميس حمدان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقالت: “مطلعين علينا إشاعة إننا زعلانين من بعض، ما تكبروهاش في دماغها، لأن دي زعلتها بوجبة وعزومة احنا زي الفل ومفيش أي حاجة”.

آخر أعمال الفنانة ميس حمدان

وسبق وطرحت الفنانة ميس حمدان عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أحدث أعمالها الغنائية، فيديو كليب أغنية "ندمانة".

أغنية "ندمانة" من كلمات محمد حسن معوض، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أحمد عادل، وتقول كلماتها: ندمانة.. أنا خُنتك أيوة بكل صراحة أنا معترفة، عايزاك تسامحني دي غلطة أنا ندمانة وآسفة، كان تفكير طايش وغباء مني سامحني عليه، ندمانة.. أنا جاية أصارحك وأكفر عن ذنبي، مش عايزاك تبعد لا عايزاك تفضل جنبي".

ميس حمدان، هي ممثلة كوميدية أردنية، ولدت في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وهي الشقيقة الوسطى للفنانات دانة حمدان ومي سليم انتقلت مع أسرتها إلى مصر وأثناء ذلك تخرجت من جامعة القاهرة بكلية التجارة، اكتشفها أحد المسؤولين في مجموعة إم بي سي وقدمها خلال البرنامج الساخر سي بي إم عام 2003 الذي اشتركت خلاله مع نخبة من نجوم الكوميديا واشتهرت بتقليد مشاهير الفن حيث قلدت الكثير من الفنانات في الوطن العربي، واستمرت بالتمثيل وقدمت العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون كما قامت بتقديم بعض البرامج.

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