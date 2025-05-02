السبت 03 مايو 2025
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ثقافة وفنون

المسلماني يهنئ خالد البلشي بفوزه نقيبا للصحفيين

أحمد المسلماني، فيتو
أحمد المسلماني، فيتو

قدم الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التهنئة لنقيب الصحفيين خالد البلشي، عقب فوزه بدورة ثانية في الانتخابات التي أجريت بنقابة الصحفيين اليوم الجمعة. 

وقال المسلماني: نهنئ الجماعة الصحفية المصرية على إدارتها انتخابات ديموقراطية مسؤولة، قدم فيها عبد المحسن سلامة نموذجًا متميزًا في حملته الانتخابية، وفي خطابه النقابي، ورؤيته للتحديث والتطوير، كما قدم النقيب خالد البلشي رؤيته للدورة الجديدة استنادًا لأدائه في الدورة السابقة والخبرة التي شكلها عبر عامين، وبصرف النظر عن نتائج الانتخابات فإن الفائز الأكبر هو الصحفي المصري ونقابته العريقة ومهنته الرفيعة. 

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: نتمنى لنقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة وجميع الصحفيين في كل المؤسسات العامة والخاصة كل التوفيق في تعزيز رسالتهم وخدمة وطنهم.

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الهيئة الوطنية للاعلام خالد البلشي نقيب الصحفيين نقابة الصحفين
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