الثلاثاء 29 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

المسلماني: ماسبيرو يمتلك رؤية لإفريقيا ولدينا أفضل الكفاءات

المسلماني.فيتو
المسلماني.فيتو

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن لدي ماسبيرو أفضل الكوادر الإعلامية، وأبناء ماسبيرو بإمكانهم التحديث والمنافسة والتفوق.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في كلمته أمام لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف الجبلي، وهي الجلسة التي حضرها نواب من اللجنة الاقتصادية ولجنة الزراعة: إننا بصدد إطلاق بودكاست ماسبيرو أفريقيا بعدة لغات أفريقية، والبدء في ترجمة خمسة أعمال كبري لأكبر اللغات الأفريقية، كما أننا سنشرع في مد الجسور مع وسائل الإعلام الأفريقية من القاهرة إلي كيب تاون.

كما دعا المسلماني اللجنة لزيارة ماسبيرو وفتح حوار دائم من أجل تعزيز الوجود المصري في أفريقيا، وتمتين علاقات مصر مع القارة السمراء، لا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي للعلاقات المصرية الأفريقية.

 

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