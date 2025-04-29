المسلماني: ماسبيرو تراجع أمام MBC بشكل اختياري

أكد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن مصر تحتاج إلى نظرية فكرية فيما يخص الإعلام، مشيرًا إلى أن النظرية الفكرية التي وجه بها الرئيس السيسي لم تتبلور حتى الآن.

لجنة الشئون الإفريقية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، للتعرف على استراتيجية الهيئة الوطنية للإعلام لتعزيز القوة الناعمة المصرية عبر القارة الإفريقية واستثمار الإرث الفني المصري لزيادة التواصل الثقافي مع الشعوب الإفريقية، بحضور أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للأعلام.

وأكد أننا نحتاج أن نتشارك في النظرية الفكرية سواء من الهيئة الوطنية للإعلام أو بقية مؤسسات الدولة.

تراجع دور مصر ومكانتها الاعلامية

وشدد على ضرورة إقرار الواقع، حيث اعترف بتراجع دور مصر ومكانتها الاعلامية والثقافية في إفريقيا.

إذاعات موجهة في الداخل

ونوه بأن هناك إذاعات موجهة في الداخل والعالم العربي وهذه تراجعت بعد ١٩٦٧ ثم استمر هذا التراجع فتراحعت معه الإذاعات أكثر.

ونوه بتراجع ماسبيرو أمام مجموعة ام بي سي، مشيرًا إلى أن هذا التراجع وفقا لتحليله جاء اختياريا.

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