تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% بسبب تأثير الحرب التجارية على النمو الاقتصادي

تراجعت أسعار النفط، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، وسط حالة من عدم اليقين بفعل تغيرات السياسات التجارية الأمريكية، في حين قيمت الأسواق التأثير المحتمل للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة.

تراجع أسعار النفط عالميا

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا، أو 1.13 %، إلى 63.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:10 بتوقيت جرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا، أو 1.2 % أيضا، إلى 60.60 دولار، بعد هبوط بنسبة 0.3 % أمس الثلاثاء، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أمس، نمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ معدل له في خمس سنوات في 2025، وأن تتضاءل أيضا الزيادات في إنتاج الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركائه التجاريين وإجراءاتهم الانتقامية.

كما توقعت الوكالة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط هذا العام 730 ألف برميل يوميا، في انخفاض حاد عن 1.03 مليون توقعتها الشهر الماضي. ويتجاوز هذا الخفض ذلك الذي توقعته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الاثنين.

وقال تيتسو إيموري، الرئيس التنفيذي لشركة إيموري لإدارة الصناديق: "مثلما أوضحت وكالة الطاقة الدولية، من المرجح أن يظل نمو الطلب متواضعا، وأن الاختلال بين العرض والطلب العالمي على النفط الخام يُلقي بثقله على السوق".

وأضاف "إذا انتعشت سوق الأسهم- التي تتعرض حاليا لضغوط من الرسوم الجمركية- فقد نشهد ارتفاعا في أسعار النفط يدفع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يزيد عن 65 دولارا. ولكن بدون هذا الدعم، من المرجح أن تبقى الأسعار في نطاق 60 دولارا".

وقد أدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية المتصاعدة التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج أوبك+، وهي مجموعة تضم أوبك وحلفاءها المنتجين مثل روسيا، إلى انخفاض أسعار النفط 13 % تقريبا حتى الآن هذا الشهر.

ورفع ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما دفع بكين إلى فرض رسوم انتقامية على الواردات الأميركية في حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي تخشى الأسواق أن تؤدي إلى ركود عالمي.

في غضون ذلك، أظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل، بينما انخفضت مخزونات البنزين ثلاثة ملايين برميل، ونزلت مخزونات نواتج التقطير 3.2 مليون برميل.

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