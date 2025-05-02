"أوبك+" يقدم موعد اجتماع مناقشة خطط إنتاج النفط إلى غد السبت

قرر تحالف "أوبك+" تبكير موعد مؤتمره الافتراضي المرتقب لمناقشة مستويات إنتاج النفط لشهر يونيو إلى غد السبت الموافق 3 مايو 2025، وذلك وفقًا لما أكده مندوبون.

الاجتماع يحدد مسار أسعار النفط للأسابيع المقبلة

ومن المقرر أن يحدد الاجتماع مسار أسعار النفط للأسابيع المقبلة، إذ يتوقع أغلبية المتداولين الذين استطلعت آراءهم بلومبرج زيادة أخرى في الإمدادات من قبل التحالف.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، فاجأ تحالف "أوبك+" -الذي تقوده السعودية وروسيا؛ تجار النفط بقراره إعادة ضخ 411 ألف برميل يوميًا في مايو -ثلاثة أضعاف الحجم المخطط له في بادئ الأمر.

وهذا في خطوة قال المندوبون إنها تهدف إلى معاقبة الأعضاء الذين ينتجون أكثر من حصتهم مثل كازاخستان والعراق من خلال خفض الأسعار.

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