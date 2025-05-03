طرح الفيديو التشويقي للدراما الكورية “Dear Hong Rang” (فيديو)

أصدرت شبكة NETFLIX الإعلان الرسمي لدراما الغموض التاريخية Dear Hong Rang بطولة الممثل Lee Jae Wook والممثلة Jo Bo Ah القادمة يوم 16 مايو.

مسلسل Dear Hong Rang

يعد مسلسل "عزيزي هونج رانج" هي قصة رومانسية تاريخية غامضة، تدور أحداثها حول هونج رانج (لي جاي ووك)، الابن المفقود لأكبر نقابة تجار في جوسون، والذي يعود بعد 12 عامًا فاقدًا كل ذكرياته عن ماضيه. وبينما تُصبح أخته غير الشقيقة جاي يي (جو بو آه)، التي قضت سنوات في البحث عنه بيأس، الوحيدة التي تُشكك في هويته الحقيقية، تبدأ رابطة عاطفية غامضة بينهما.

يبدأ الفيديو التشويقي للعمل بعودة هونج رانج المفاجئة إلى نقابة عائلة مين. ملامحه مطابقة للصبي الذي اختفى، مقنعًا الجميع بهويته - الجميع باستثناء جاي يي. تشك في افتقاره التام للذاكرة، وتبدأ وحدها في التساؤل عما إذا كان هو شقيقها حقًّا.

في مشهد مؤثر، يوجه هونج رانج قوسه نحو جاي يي وهي تقف على سطح مبلط. كلماتها الحازمة -"لا يمكن أن يكون هونج رانج"- تؤكد شكوكها المتزايدة وتلمح إلى التوتر العاطفي المتصاعد بينهما.

في هذه الأثناء، يبدأ مو جين أيضًا في التحقيق في ماضي هونج رانج. مشاهد هونج رانج وهو يصد أعداء مجهولين بمهارة المبارزة - بينما يتصارع مع علامات الصدمة المرئية - تزيد من تعميق الغموض المحيط به.

يستمر المقطع الدعائي مع صور حية ومثيرة: هونج رانج يحمي جاي يي من الخطر؛ الأمير الكبير هان بيونج (كيم جاي ووك)، شقيق الملك، فنان موهوب ذو عين ثاقبة، يراقب بتركيز شديد؛ وشخصية غامضة ذات شعر أبيض تتحرك بصمت عبر الثلج.

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