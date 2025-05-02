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إهداء درع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير إلى الفنان سيف الحسناوي

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، فيتو

أهدى المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير درع المهرجان للفنان سيف الحسناوي، وذلك بحفل الختام لجهوده الكبيرة لدعم المهرجان.

 

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‏‎ويقدم الفنان خالد كمال حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الحادية عشر، بمسرح سيد درويش 'أوبرا الإسكندرية'.

‏‎وشهد حفل الختام تقديم أوبريت من فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني بمجموعة من الأغنيات منها الزفة الاسكندراني، وأقروا الفاتحة لأبو العباس ومجموعة من الأغنيات الأخرى.
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‏‎‏‎وأقيمت فعاليات المهرجان من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.


‏‎‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور تحت رعاية الهيئة العامة لتنشيط السياحة


‏‎‏‎وقدمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة الحالية وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.


‏‎‏‎المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.

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للفيلم القصير الاسكندرية المخرج محمد محمود الفنان خالد كمال

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